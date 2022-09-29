«خزنة» تطور مشاريع مراكز البيانات في آسيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّعت «خزنة داتا سنتر»، المزوّد الأكبر لمراكز البيانات التجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مذكرة تفاهم مع شركة GDS IDC Services Ptx. المحدودة (GDS)، لمناقشة التعاون وتطوير مراكز البيانات التجارية في مناطق الصين الكبرى وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.

ويهدف هذا التعاون إلى توفير إطار عمل للأنشطة المشتركة بين «خزنة داتا سنتر» وبين شركة (GDS) لدعم التطوير الاستراتيجي للبنية التحتية الرقمية في مختلف الأسواق والمناطق بما في ذلك الصين الكبرى.

كما تستكشف الاتفاقية أيضًا آفاق الشراكة في إنشاء مشاريع مراكز البيانات وفقًا لأعلى المعايير الدولية في تصميم المرافق والعمليات والحفاظ على خصوصية البيانات وأمنها، وتوفير حلول وخدمات مراكز البيانات الشاملة، واعتماد تصميم وحدات (GDS) مسبقة الصنع وتطبيقها، مع خدمات الأمن السيبراني والخدمات المُدارة متعدّدة السحابة وخدمات تكامل التحوّل الرقمي والتطبيقات.

وبهذه المناسبة، صرّح حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لـ «خزنة داتا سنتر»: «يتواصل النموّ المتسارع لقطاع مراكز البيانات نتيجة لسعي المؤسّسات نحو توسعة إمكاناتها، وتحسين كفاءاتها وقدراتها على تحمّل التكاليف وتنفيذ حلول الطاقة النظيفة.

وستسهم مجموعة المواهب والمهارات المشتركة من»خزنة داتا سنتر«وشركة (GDS) في إطلاق شرارة التطوير، عبر استقطاب الاستثمارات والسماح ببناء وتشغيل مراكز البيانات في الأسواق الجديدة والواعدة».

ومن جانبه، قال ويليام هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة (GDS): «تشهد مراكز البيانات حول العالم نموًّا متسارعًا ترافقه زيادة في الطلب على البنية التحتية الرقمية التي تتبنّى تقنيات جديدة مثل الجيل الخامس G5 والذكاء الاصطناعي والحوسبة المتطوّرة لدى العملاء، وغيرها. وتؤكد شراكتنا مع»خزنة داتا سنتر«على التزامنا بدعم نمو هائل في الطلب على تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للاتصالات، وتعزيز التجربة المثالية للعملاء في أسواق الصين الكبرى وآسيا والشرق الأوسط».

تتميز مراكز البيانات باحتوائها على كامل عناصر منظومة العمل الرقمية، بما يتجاوز كونها منشأة لتخزين البيانات فحسب، فقد أصبحت ركنًا أساسيًا للمعلومات والبيانات التي تشمل: إنشاء المحتوى وتخزينه وتوزيعه وحمايته ومعالجته. ويحرص مقدّمو الخدمات على تطوير خططهم التوسّعية والتعاون لبناء مراكز البيانات في مختلف الأسواق وتلبية الطلب العالمي.

وختم حسن النقبي بقوله: «أثبتت مراكز البيانات أهميتها الكبيرة كواحدة من أصول النموّ الاقتصادي الإقليمي والوطني والعالمي، ودورها الحيوي كنقطة تقاطع لبيانات الأفراد والشركات والاقتصادات.

ولتلبية الطلب المتزايد باستمرار على مراكز البيانات، تحرص خزنة داتا سنتر بانتظام على تقييم الفرص الناشئة لتقريب خدماتنا من العملاء وتمكينهم من تقديم خدمات أفضل وتلبية المتطلبات المحلية المتعلقة بخصوصية البيانات. وستفتح شراكتنا المنتظرة مع (GDS) مسارات جديدة للنموّ في سوق آسيا، ونحن متحمسون لهذه التجربة الجديدة عبر المحيطات».

ومن الجدير بالذكر أن مراكز البيانات قد أصبحت اليوم أحد الأصول الهامّة لأيّ عمل تجاري، إلى جانب الحاجة الماسّة والمتزايدة إلى تمكين تخزين البيانات والحفاظ على أحجام أكبر من الأصول الرقمية؛ حيث أصبحت مراكز البيانات عاملًا أساسيًا في دعم نموّ الأعمال واعتماد التقنيات الرقمية وتمكين نماذج الأعمال الجديدة، وضمان القدرة على إدارة مستوى الاتصال المطلوب لتقديم أفضل الخدمات بشكل فعّال.

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