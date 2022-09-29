جمارك دبي تعزز التعاون المشترك مع القنصلية الألمانية

المصدر: دبي – البيان

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بحثت جمارك دبي، والقنصلية الألمانية في دبي، تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون والعمل المشترك، لمواجهة مخاطر تهريب المواد الممنوعة، والاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في التصدي للتجارة غير المشروعة، وزيادة الوعي حول المخاطر والتهديدات وطرق التلاعب والتهرب الجمركي.

جاء ذلك، خلال استقبال القنصلية الألمانية وفداً من إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي، حيث أكد محمد السويدي مدير إدارة الاستخبارات الجمركية (مُكلف)، خلال اللقاء، أن العلاقات الإماراتية الألمانية، علاقات متميزة على كافة الصعد، وأن دولة الإمارات شريك تجاري مهم لألمانيا، كما يوجد تعاون جمركي وتجاري وطيد بين دبي وألمانيا.

حيث أطلقت القنصلية الألمانية في دبي، مكتب ارتباط جمركي في 2008، لمزيد من التعاون والتنسيق، مشيراً إلى أن التواصل والتعاون مع ضابط الارتباط الألماني، التابع للقنصلية الألمانية، مستمر لأكثر من 15 عاماً.

وذلك بهدف تحقيق الأهداف المرجوة في كشف جرائم التهريب العابرة للحدود، ومواجهة كافة عمليات التجارة غير المشروعة، حيث أثمرت هذه العلاقات عن تمرير أكثر من 50 إخبارية على مدار العامين السابقين، والتي نتجت عن العديد من النتائج الإيجابية في مجال شحنات التبغ، وشحنات المخدرات، والشحنات ذات الخطورة العالية.

ومن أبرز نتائج التعاون المشترك التي تحققت في عام 2021، ضبط محاولة تهريب منتجات التبغ في ألمانيا وهنغاريا، والتي بلغت عنها الرسوم المستوفاة في هنغاريا، أكثر من 1.5 مليون يورو، وأكثر من مليون يورو في ألمانيا، إضافة إلى ضبط العديد من شحنات القات المُهربة إلى ألمانيا والدول المجاورة لها.

وقال محمد السويدي: لا شك أن الاستفادة من الخبرات المتبادلة، لها مردود إيجابي على زيادة وعي مفتشي الجمارك حول المخاطر والتهديدات، وطرق التلاعب والتهرب الضريبي، وعمليات التجارة غير المشروعة.

مشيراً إلى أن قطاع الجمارك له دور أساسي ورئيس في دعم مبدأ بناء أفضل اقتصاد في العالم، من خلال تبنّي أفضل الممارسات، وتقديم خدمات رائدة ومبتكرة، لتسهيل التجارة وحركة المسافرين، والمعززة بآليات وبرامج عمل لمنظومة أمنية فعالة، لحماية الاقتصاد والمجتمع، وذلك لتحقيق ريادة الجمارك الآمنة عالمياً، من خلال سلسلة متكاملة من الإجراءات والتقنيات، للتصدي لكافة محاولات التهريب.

من جانبها، قالت نادجا هوندت مسؤولة الارتباط الجمركي بالقنصلية الألمانية في دبي: ما حققته جمارك دبي من تميز في العمل الجمركي الاحترافي، نتيجة تطوير أنظمتها التقنية، ساعدها في إحكام الرقابة على الشحنات، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي الخاصة بالتجارة المشروعة.

مشيرةَ إلى أن التعاون مع جمارك دبي كشريك استراتيجي هام، يُسهم في تبادل المعلومات والخبرات في هذا الشأن، ما يساعدنا كثيراً على تحقيق هدف محاربة التجارة غير المشروعة عبر الحدود، والتصدي للمنظمات والأفراد المتورطين في تهريب التبغ ومنتجاته، مشيدة بجهود جمارك دبي في بناء القدرات البشرية لمفتشيها.

وفي نهاية اللقاء، توجهت مسؤولة الارتباط الجمركي القنصلية الألمانية، بجزيل الشكر والامتنان، باسم سلطات الجمارك الألمانية، والمكتب الاتحادي للجمارك الجنائية في ألمانياً، ممثلاً بمكتب الارتباط الجمركي في القنصلية الألمانية، إلى جمارك دبي، وإدارة الاستخبارات الجمركية، ومكتب الريلو، على جهودهم في مكافحة عمليات التهريب العابرة للحدود.

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