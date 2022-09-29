الدولية للأوراق المالية تطلق منصة تداول وإدخال رقمي عالمية

المصدر: أبوظبي- البيان

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أطلقت الشركة الدولية للأوراق المالية، وهي شركة وساطة في الأوراق المالية، مقرها أبوظبي، وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، منصة تداول عالمية جديدة، وإدخال رقمي للمستثمرين المحليين والدوليين. ستمكن المنصة الرقمية الجديدة المستثمرين من جميع أنحاء العالم، من إنشاء رقم مستثمر وطني (NIN)، والوصول إلى الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، وسوق دبي المالي (DFM).

وستمكن المنصة المبتكرة العملاء من فتح حساب وساطة مع شركة الأوراق المالية الدولية، والتعامل بحرية من أي مكان في العالم، من خلال رقمنة هذه العملية. وسيستفيد العملاء المحليون والدوليون من التجربة الرقمية، ويمكنهم المشاركة في الاكتتابات العامة الأولية القادمة، عبر كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.

وقال أيمن حامد الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للأوراق المالية: هدفنا هو جذب المزيد من المستثمرين الدوليين إلى أسواق دولة الإمارات، ودعم النظام البيئي لسوق رأس المال الناضج والنابض بالحياة في الدولة. ومع هذه المنصة الجديدة، سيستفيد كل من عملائنا المحليين والدوليين من تجربة رقمية سلسة، مع حرية التعامل من أي مكان في العالم.

كما سيكونون قادرين على تسجيل اهتمامهم بأي اكتتابات عامة قادمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يزداد الطلب عليها بين المستثمرين الدوليين، من خلال توسيع قاعدة العملاء الموجودين خارج حدودنا. نحن واثقون أن هذه الخطوة، سوف تزيد من مشاركة المستثمرين الدوليين في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، دعماً لخطط النمو الخاصة بهم.

وقال سعيد الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: منصة التداول العالمية الجديدة والإدخال الرقمي، تتوافق مع استراتيجيتنا لتعزيز السيولة، وزيادة نشاط التداول.

وجذب المزيد من المستثمرين الدوليين. وسنواصل تعميق قدراتنا السوقية وجاذبيتها، مع جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى أبوظبي، في وقت ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 136 ٪ خلال النصف الأول من العام، ليصل إلى 12 مليار درهم، وهو شاهد على الاهتمام الدولي والمؤسسي القوي بتبادلنا المتنامي والديناميكي.

والشركة الدولية للأوراق المالية، شركة للوساطة في الأوراق المالية في الإمارات، مع ما يقرب من 20,000 عميل حتى الآن. وتطمح الشركة من خلال إطلاق منصة التداول الجديدة، إلى مضاعفة قاعدة عملائها خلال الـ 18 شهراً القادمة. والشركة ملتزمة بدعم أسواق رأس المال ونشاط التداول، مع تطلعات تتماشى بشكل وثيق مع خطط كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، لزيادة السيولة والقيمة السوقية ونشاط التداول.

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