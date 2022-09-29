إم بي جي لخدمات الشركات تنضم إلى «مجموعة دبي للجودة»

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انضمت مؤسسة إم بي جي لخدمات الشركات كشريك فضي إلى «مجموعة دبي للجودة»، في دفعة قوية للمساعي الحثيثة التي يبذلها الطرفان من أجل تحقيق رؤيتهما في الترويج لمدينة دبي كقطاع اقتصادي رائد عالمياً من خلال ترسيخ ممارسات الجودة والابتكار والتميز المؤسسي، والارتقاء بمستوى الأداء المهني والتكنولوجي في قطاع الأعمال في دولة الإمارات.

وفي ظل هذه الشراكة الاستراتيجية، يسعى الطرفان إلى توطيد جسور التعاون وتسهيل تبادل الخبرات في مجال البرامج التدريبية المعتمدة والندوات عبر الإنترنت، والمشاركة في التميز المؤسسي والابتكار والتحسين المستمر التي تنظمها المجموعة، إلى جانب تنظيم ورش عمل توعوية للعاملين لتطوير الأفكار وصياغة الرؤى والتطورات المستقبلية في المؤسسة.

وقال الدكتور هزاع النعيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة: نحن سعداء بانضمام إم بي جي لخدمات الشركات كشريك فضي للمجموعة، فهذه الشراكة تعد ركيزة ستسهم في تعزيز رسالتنا القائمة على التميز المؤسسي والجودة والارتقاء بمستوى خدماتنا نحو الأفضل وخلق منصة ابتكارية لصناع القرار والخبراء على الصعيد المحلي والدولي.

كما تعد إضافة نوعية جديدة ونتاجاً لمسيرة المجموعة نحو استقطاب المزيد من المؤسسات البارزة في قطاع الأعمال في الدولة، وسنسعى جاهدين من خلال هذه الشراكة على تقديم المزيد من ممارسات ومفاهيم التميز المؤسسي وثقافة الابتكار، وتطبيق معايير الجودة الدولية التي من شأنها أن تعزز التطوير المستدام على المدى البعيد في مؤسسات الدولة«.

وقال مايور باترا، الرئيس التنفيذي لدى إم بي جي لخدمات الشركات: هذه الشراكة، التي تعكس قيمنا ورؤيتنا المشتركة، والتي تنبع من التزامنا المشترك بالتميز والنزاهة والابتكار. نحن متحمسون في إم بي جي لخدمات الشركات لمشاركة هذه الرحلة مع مجموعة دبي للجودة من أجل تعزيز ثقافة التميز والابتكار في دولة الإمارات والمنطقة ككل».

و«إم بي جي لخدمات الشركات» هي منظمة دولية تدعم العملاء في جميع أنحاء آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وتوفر حلولاً واستراتيجيات مستدامة تدفع تحول الأعمال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز