إدراج "سالك" في سوق دبي المالي بعد طرح عام أولي ناجح

المصدر: وام

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رحب سوق دبي المالي اليوم بإدراج أسهم شركة "سالك"، المُشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، لتصبح ثالث اكتتاب عام وإدراج في السوق منذ بداية العام الجاري في إطار الخطوات المتسارعة لتنفيذ استراتيجية تطوير الأسواق المالية في دبي عبر طرح حصص في 10 مجموعات رائدة.

وقرع معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة سالك، جرس افتتاح التداول في سوق دبي المالي احتفالاً بالإدراج بحضور سعادة هلال المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وإبراهيم الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وبدأ تداول أسهم الشركة تحت الرمز " SALIK" تتويجاً للطرح العام الناجح لأسهمها، إذ دفعت قوة الطلب الاستثماري الشركة إلى رفع نسبة الطرح إلى 24.9% من أسهم رأس المال /ما يوازي 1,867,500,000 سهم بسعر درهمين للسهم/ بدلاً من 20% حسب المُخطط سلفاً. وقد بلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب المُستلمة 184.2 مليار درهم بما يفوق قيمة الأسهم المطروحة بواقع 49 مرة، الأمر الذي يعكس قوة الطلب على أسهم سالك من مختلف فئات المستثمرين.

وقال معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة "سالك": "أتقدم بالنيابة عن مجلس الإدارة بجزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ’ رعاه الله‘، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على دعمهم المستمر".

وقال الطاير في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش حفل الإدراج، إن الطلب الكبير على طرح "سالك" يؤكد ثقة المستثمرين في أسواق دبي المالية، وكذلك قوة ومتانة الشركة، إضافة إلى الإطار التنظيمي الفعال للشركة ونموذج أعمالها القوي، والذي سيتيح لها البقاء في صلب خطط التوسع لقطاع الطرق والمواصلات بما يدعم النمو الاقتصادي للإمارة عموماً، مشيراً إلى أن هذا الإدراج الناجح يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق برنامج الخصخصة الذي تتبناه دبي وخططها الأوسع لجذب الاستثمار الأجنبي.

وذكر معالي مطر الطاير، إن التوسع في تطبيق نظام التعرفة المرورية أو إضافة مزيد من البوابات، يعتمد على نتائج استراتيجية النقل التي تقوم هيئة الطرق والمواصلات بمراجعتها بشكل دوري، وتخضع لموافقة المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وأضاف الطاير: "يشكّل إدراج "سالك" في سوق دبي المالي دليلاً ملموساً على ثقة المستثمرين بأسواق دبي المالية وطموحاتها في النمو؛ ويؤكد نجاح رؤية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في مضاعفة حجم السوق المالي واجتذاب الاستثمارات الأجنبية. وأود بهذه المناسبة أن أرحب بمساهمينا الجدد الذين انضموا إلينا لمواصلة هذه الرحلة التي بدأتها "سالك" قبل خمسة عشر عاماً، وأصبحت اليوم إحدى أهم العلامات التجارية الرائدة، التي لعبت دوراً محورياً في إدارة الحركة المرورية في دبي." ومن جهته، قال سعادة هلال المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: "يدعم إدراج هذه الشركة الرائدة الاستراتيجية الطموحة لتطوير الأسواق المالية في دبي ويُرسخ ريادتها ويُعزز آفاقها المستقبلية، علماً أن لإمارة دبي السبق على المستوى الإقليمي من حيث طرح حصص في المجموعات الحكومية منذ العام 2006 عبر إدراج أسهم شركة سوق دبي المالي. ويُعد هذا الإدراج الثالث من نوعه في السوق منذ أبريل الماضي، كما يعكس الالتزام الراسخ من قبل اللجنة العليا لتطوير الأسواق المالية بقيادة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بتنفيذ استراتيجية التطوير وتحقيق أهدافها على النحو المُعتاد في دبي من حيث سرعة وكفاءة الإنجاز." من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك": "يسرنا اكتمال الطرح العام لـ ’سالك‘ ونرحب بانضمام المساهمين الجدد إلينا في رحلتنا كشركة مدرجة في سوق دبي المالي. ويشكّل الإقبال الهائل على الاكتتاب في أسهم الشركة دليلاً حقيقياً على قوة نموذج أعمالها والركائز الأساسية المتينة لأسواق دبي المالية. وسوف تلتزم سالك بتقديم أعلى قيمة لمساهميها في المنظور المتوسط والبعيد وفقاً لمبادئ نشاطها وعملياتها" وبدوره، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي: "يعد إدراج أسهم "سالك"، إضافة نوعية قوية لقطاع النقل في السوق المالي كما تُعزز جهودنا لتنويع الفرص الاستثمارية وجذب شركات تعكس حيوية ونمو اقتصاد دبي. ويمثل هذا الإدراج أيضاً خطوة مُهمة ضمن الجهود الدؤوبة والناجحة لإمارة دبي لتوسيع قاعدة الملكية في مجموعة من الشركات الرائدة، وإتاحة الفرصة للمستثمرين في سوق دبي المالي للمشاركة في قصص النمو الملفتة التي تحققها تلك الشركات مُستفيدةً من بيئة الأعمال المُتميزة والنمو الاقتصادي المتسارع في الإمارة." وضمت أسهم "سالك" إلى قطاع النقل مع عدم تطبيق الحدود السعرية المُعتمدة لتحركات الأسهم في اليوم الأول للتداول، على أن يتم تطبيقها في اليوم التالي للإدراج.

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