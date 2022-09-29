سوق دبي الحرة "المفضلة للتسوق في الشرق الأوسط" ضمن جوائز ذا ترازيس

المصدر: دبي- البيان

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فازت سوق دبي الحرة بجائزة «السوق الحرة المفضلة للتسوق في الشرق الأوسط»، خلال حفل توزيع «جوائز ذا ترازيس»، الذي أقيم في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ونظمته «مؤسسة فكس إكسبرس للنشر»، على هامش مؤتمر «غلوبال بزنس ترافل أسوسيشن».

وجاء فوز السوق الحرة بهذه الجائزة الدولية، بناءً على تصويت قراء موقع «ترازي ترافل» للنشر، الشقيق لمجلة غلوبال ترافلر على الإنترنت، والذي يعد المصدر الرئيس للمسافرين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عاماً، للحصول على النصائح ووجهات النظر، وأحدث اتجاهات السفر. وحصلت سوق دبي الحرة على المركز الأول في استطلاع للقراء، جرى عبر الإنترنت، خلال الفترة من 14 ديسمبر 2021 إلى 1 مايو.

وقال كولم ماكلوكلين نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: سعداء بالحصول على جائزة «السوق الحرة المفضلة للتسوق في الشرق الأوسط»، المقدمة من جوائز ذا ترازيس، وذلك للمرة الثانية، ونشكر جميع القراء الذين صوتوا لصالح سوق دبي الحرة عبر الإنترنت، فهذه الجائزة تأتي تتويجاً لجهود جميع أفراد فريق العمل، في تقديم تجربة تسوق رفيعة المستوى، لقاعدتنا الواسعة من العملاء، بما في ذلك المسافرين من جيل الشباب حتى عمر الأربعين.

وأجرى موقع «ترازي ترافل دوت كوم»، استطلاعاً لقرائه عن الأفضل في العديد من مواضيع سوق السفر، التي تهم المسافرين دون 40 عاماً، وذلك عبر الموقع والبريد الإلكتروني على الإنترنت، حيث تم فقط احتساب الأصوات التي استكمل أصحابها أكثر من 50 % من الأسئلة، في حين تم تجاهل الأصوات التي أجابت على أقل من 50 % من الأسئلة. وسبق لسوق دبي الحرة، الفوز بجائزتين من «جوائز ذا ترازيس» في 2018، وذلك في فئتي «متجر السوق الحرة المفضل»، و«السوق الحرة المفضلة للتسوق في الشرق الأوسط»

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