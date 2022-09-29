«هيرميس» تنجح في إتمام دور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لأسهم «سالك» في سوق دبي المالي

المصدر: البيان

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أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في تقديم الخدمات الاستشارية كمدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابة التعرفة المرورية في دبي، بسوق دبي المالي (DFM).

وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «سالك» بطرح 1.9 مليار سهم، بما يعادل 24.9% من إجمالي رأسمال الشركة، بسعر 2 درهم لكل سهم، وهو ما نتج عنه إجمالي عائدات تربو على 3.7 مليارات درهم (نحو مليار دولار ) ليبلغ رأس المال السوقي 15 مليار درهم (نحو 4.1 مليارات دولار).

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح المشترك في صفقة الطرح إلى جانب مجموعة من الأطراف لتقديم الخدمات الاستشارية للطرف المصدر. وسوف يبدأ التداول على أسهم الشركة اليوم تحت رمز "SALIK". وبعد الانتهاء من عملية الطرح، سوف تظل «سالك» مملوكة للدولة، حيث تمتلك حكومة دبي 75.1٪ من رأس مال الشركة.

وفي هذا السياق أعرب محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بتقديم الخدمات الاستشارية في هذه الصفقة التاريخية، التي لاقت إقبالًا كبيرًا بمختلف شرائحها ومن جانب المستثمرين في جميع أنحاء العالم. وأضاف فهمي أن السوق الإماراتي يحتفظ بمكانته الرائدة كوجهة استثمارية جذابة، لا سيما في مجال أسواق رأس المال رغم التقلبات الاقتصادية التي تشهدها الساحة العالمية، حيث يواصل تزويد المستثمرين بمجموعة من الأدوات الاستثمارية المقومة بالدولار والتي تعد بمثابة ملاذ آمن لاستثماراتهم على المدى الطويل، فضلًا عن مواصلة سوق دبي المالي بتزويد المصدرين والمستثمرين بالعديد من السبل لتعظيم إستثماراتهم في أسواق المال. وتعد عملية الطرح الأولي لشركة «سالك» بمثابة دليل على جاذبية ذلك السوق بالنسبة لقاعدة واسعة من المستثمرين. وأشار فهمي إلى أن عملية الطرح سوف تتيح للمستثمرين المساهمة في واحدة من أبرز الشركات التي تتميز بكفاءة نموذج أعمالها ورأسمالها، فهي شركة من طراز عالمي والمشغل الحصري لبوابة التعرفة المرورية في دبي ولديها سجل حافل بالإنجازات، في واحدة من أسرع المدن نموًا حول العالم. وأكد فهمي أن عملية الطرح الأولي الجذابة تأتي في وقت يبحث فيه المستثمرون عن مثل هذه الطروحات عالية الجودة، وهو ما يعكس المكانة الرائدة لدبي باعتبارها مركزًا ماليًا هامًا في دول مجلس التعاون الخليجي ونتطلع الى أن تقدم المزيد من الطروحات الأولية في سوق دبي المالي خلال عام 2022.

جدير بالذكر أن عملية الطرح لاقت إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وهو بمثابة دليل على ثقة المستثمرين في قوة نموذج أعمال الشركة، وكذلك المقومات الجذابة التي تنفرد بها دبي على المدى الطويل. وبناءً على ذلك، بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يربو على 184.2 مليار درهم (50.2 مليار دولار1)، ما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من 49 مرة لجميع الشرائح.

وقد تمكنت المجموعة المالية هيرميس من ترسيخ مكانتها الرائدة في الأسواق التي تعمل بها وذلك بفضل القدرات التنفيذية الهائلة التي تنفرد بها، حيث نجحت في تقديم خدماتها الاستشارية لمجموعة من أبرز الصفقات في المنطقة تنوعت بين صفقات أسواق رأس المال، وترتيب وإصدار الدين، وصفقات الدمج والاستحواذ. ففي عام 2022، نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي بقيمة 6.1 مليار دولار في سوق دبي المالي، وهو أكبر طرح عام بأسواق المنطقة منذ عام 2019. كما نجح القطاع في تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة «بروج للبتروكيماويات» بقيمة 2 مليار دولار أمريكي (7.35 مليار درهم إماراتي)، وهي أكبر عملية طرح عام في تاريخ في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، فضلًا عن تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح الخاص لأسهم شركة «علي الغانم وأولاده للسيارات» بقيمة 323 مليون دولار أمريكي في بورصة الكويت، وهي أول عملية طرح أولي ببورصة الكويت منذ عام 2020.

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