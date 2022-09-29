كارفور تقدم 270 عربة تسوق مجاناً يومياً

المصدر: البيان

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تحتفل كارفور، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الإمارات العربية المتحدة، بالذكرى السنوية الـ 27 على انطلاقتها وذلك خلال الفترة الممتدة من 27 سبتمبر إلى 10 أكتوبر.

وتتطلع كارفور، إلى إحياء هذه الذكرى وتوجيه الشكر والامتنان لعملائها الأوفياء منذ نحو ثلاثة عقود، من خلال مفاجأة 270 عميل يومياً، ومنحهم فرصة الحصول على عربات التسوق الخاصة بهم مجاناً. هذا إلى جانب العديد من العروض والخصومات والمكافآت والجوائز المميزة والقيّمة.

وسيتم اختيار عربات التسوق بشكلٍ عشوائي، على امتداد 14 يوم، من دون قيود أو شروط على العربات الفائزة داخل فروع كارفور وعبر الانترنت. وسيقوم موظفو صناديق الدفع باختيار الفئزينالمحظوظين عشوائياً في كافة فروع الهايبرماركت والسوبرماركت في الإمارات العربية المتحدة، في حين سيحصل الفائزون عبر الانترنت على قسيمة شرائية بنفس قيمة سلة مشترياتهم.

وقال كريستوف أورسيت، رئيس القسم التجاري والعمليات في كارفور ، لدى "ماجد الفطيم للتجزئة":" شهدت كارفور نمواً هائلاً وتطوراً واسع النطاق منذ انطلاقتنا في المنطقة في العام 1995، وساهمنا في تحويل ملايين المتسوقين إلى عملاء أوفياء، حيث نجحنا في تحقيق رضا العملاء وتلبية احتياجاتهم. وتتميز كارفور بخدماتها المبتكرة والقيمة الاستثنائية التي توفرها لكافة عملائها من خلال كل تجربة تسوق، وقد أصبحت جزءاً أساسياً من المجتمع والشريك المحلي الموثوق به. وتشكل هذه الذكرى السنوية، فرصة لتوجيه الشكر والامتنان لعائلتنا الكبيرة في الإمارات، من خلال تحقيق 270 أمنية كل يوم خلال هذه الحملة".

كما أعلنت كارفور، عن توسيع نطاق التخفيضات المميزة والمذهلة، والتي تصل إلى أكثر من 60% على العديد من السلع من الأطعمة والمشروبات إلى مستحضرات العناية الشخصية، والأدوات المنزلية والإلكترونيات، بهدف تلبية احتياجات العملاء اليومية.

ومنذ انطلاقتها مع افتتاح أول فرع لكارفور في "سيتي سنتر ديرة" في العام 1995، شهد تاريخ وسجل كافور في الإمارات العربية المتحدة نجاحات وإنجازات صُنفت الأولى من نوعها في مجال تجارة التجزئة إلى جانب تحطيم العديد من الأرقام القياسية، حيث قامت بافتتاح أكبر هايبرماركت من نوعها في منطقة الشرق الأوسط في العام 2005، وأطلقت أكياس التسوق المستدامة الأولى من نوعها في الإمارات في العام 2007، كما افتتحت كارفور أول متجر بحري لتلبية احتياجات روّاد الشواطئ ومحبي الرياضات المائية في العام 2018، إلى جانب تجهيز واطلاق الروبوت "تالي" في العام 2019، و اطلاق أول متجر يعمل بالذكاء الاصطناعي كارفور سيتي+ في العام 2021، واطلاق متجرها للمنتجات العضوية "كارفور بيو" في العام 2022.

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