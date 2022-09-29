"براند فاينينس": الإمارات الأولى عالمياً في أداء العلامات التجارية للدول

المصدر: دبي- سيد صالح

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تصدرت الإمارات دول العالم في أداء العلامات التجارية للدول، وفقاً لنتائج تقرير «براند فاينينس نيشنز براندز 2022»، الصادر عن شركة «براند فاينينس» المتخصصة في أبحاث العلامات التجارية.

وبحسب التقرير، كانت الإمارات استثناءً إيجابياً في أداء العلامات التجارية للدول هذا العام، فبينما لا زال أداء غالبية هذه العلامات دون مستوياته السائدة قبل تفشي جائحة «كوفيد-19»، كانت العلامة التجارية لدولة الإمارات أبرز الاستثناءات، حيث حقّقت أداءً جيداً تصدرت به كافة العلامات التجارية لدول العالم، بعد أن نالت 80.5 من أصل 100 درجة.

وذكر التقرير أن الإمارات نجحت على مدار العام الماضي في استقطاب قدر هائل من أنشطة التجارة، الاستثمار، السياحة، المواهب، بما يفوق ما استقطبته أي دولة أخرى، وذلك في خضم تراجع مستويات التفاعل العالمي في هذه الأنشطة طوال عام 2021.

وأضاف التقرير أن السياسة الناجحة التي انتهجتها الإمارات في التعامل مع الجائحة أتاحت لها الانفتاح على الأعمال التجارية على نحو مبكر، بالمقارنة مع باقي دول العالم، وهو ما يُعد واحداً من العوامل الرئيسية وراء النتائج المُبهرة التي حققتها الإمارات هذا العام في أداء علامتها التجارية.

وتابع التقرير موضحاً أنه بفضل احتفاظ الإمارات بالأداء العالي لعلامتها التجارية هذا العام، احتفظت أيضاً بصدارتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومركزها الــ 11 عالمياً ضمن مؤشر «أقوى 20 علامة تجارية لدولة في عام 2022» الصادر ضمن التقرير نفسه.

وبالمثل احتفظت الإمارات أيضاً بصدارتها الإقليمية ومركزها الــ 17 عالمياً «أغلى العلامات التجارية للدول، 2022»، الصادر ضمن نفس التقرير.

وبذلك، تكون الإمارات قد احتفظت للعام الخامس على التوالي بوجودها ضمن قائمة الــ 20 الكبار عالمياً، على مؤشري «أقوى العلامات التجارية للدول» و«أغلى العلامات التجارية للدول»، وكذلك بصدارتها الإقليمية للمؤشرين.

وبلغ رصيد الإمارات على «أقوى 20 علامة تجارية لدولة في عام 2022» 76.7 من أصل 100 درجة، بارتفاع 0.1 درجة عن رصيدها في إصدار العام الماضي من المؤشر. واحتفظت الإمارات هذا العام بالتصنيف «+AA»، وهو نفس تصنيف قوة علامتها التجارية الذي نالته العامين الماضيين.

وتفوقت الإمارات هذا العام في قوة علامتها التجارية على هولندا، نيوزيلندا، سنغافورة، الصين، كوريا الجنوبية، ايرلندا، النرويج، إسرائيل، وبلجيكا، والتي جاءت في المراكز من الــ 12 إلى الــ 20، على التوالي. وقفزت كندا هذا العام إلى صدارة المؤشر، بعد أن نالت المركز الثاني في العام الماضي.

وارتفعت قيمة العلامة التجارية للإمارات هذا العام إلى 773 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 3%، بالمقارنة مع قيمتها العام الماضي، والتي بلغت 749 مليار دولار.

وتفوقت الإمارات في قيمة علامتها التجارية هذا العام على ايرلندا التي جاءت في المركز الــ 21، وعلى كلٍ من بلجيكا، روسيا، النمسا، سنغافورة، ماليزيا، النرويج، والدنمرك، التي جاءت في المراكز من الــ 23 إلى الــ 29، على التوالي، وفنلندا التي جاءت في المركز الــ 37، ونيوزيلندا التي جاءت في المركز الــ 39.

واحتفظت الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام بصدارة «أغلى العلامات التجارية للدول» بقيمة 26.742 تريليون دولار، وبارتفاع نسبته 6.7%، عن قيمتها في العام الماضي. كما احتفظت الصين بالمركز الثاني، بعد أن ارتفعت قيمة علامتها التجارية هذا العام إلى 21.528 تريليون دولار، بنسبة 8.4% عن العام الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن الإمارات كانت قد تصدرت اقليمياً ونالت المركز الــ 15 عالمياً، في مؤشر «القوة الناعمة العالمي، 2022»، الصادر في مارس الماضي عن شركة «براند فاينينس» أيضاً.

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