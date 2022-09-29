برنامج حاضنة الأعمال في أبوظبي يدعم الشركات الناشئة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت «مايكروسوفت للشركات الناشئة» في الشرق الأوسط أمس عن الدفعة الثالثة من الشركات الناشئة المنضمة إلى برنامج حاضنة الأعمال «GrowthX Accelerator»، والتي من المرجح أن تستمر حتى مراسم الختام والتتويج في يناير 2023.

وبلغ عدد شركات التكنولوجيا الناشئة التي تخرجت من البرنامج حتى الآن 36 شركة، حيث تمكنت هذه الشركات من تطوير أفكارها وتحويلها إلى مشاريع مبتكرة قادرة على إحداث التغيير الإيجابي في المنطقة.

وقال عبدالله عبد العزيز الشامسي المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: « تعكس هذه الخطوة التزامنا الراسخ بمواصلة توفير الدعم لتعزيز منظومة الشركات الناشئة في المنطقة. ونحن ملتزمون من خلال شراكتنا المستمرة مع مايكروسوفت، بالعمل على تمكين المبتكرين بالموارد والاستشارات التي يحتاجون إليها لتحقيق النمو والريادة».

وقال نعيم يزبك، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات: « نتطلع إلى تمكين الدفعة الثالثة من الشركات الناشئة ليتمكنوا من تطوير أفكارهم المبتكرة، بما يضمن لهم المشاركة في تطوير اقتصادنا الرقمي وتعزيز منظومة ريادة الأعمال بشكل عام».

وفي إطار فعاليات البرنامج، ستتلقى الشركات الناشئة البالغ عددها 12 في هذه النسخة فرص التدريب المناسبة التي تركز بدورها على مجال المبيعات والاستعداد التقني.

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