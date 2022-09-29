«أدنوك» توزع 10.28 فلوس للسهم أرباحاً نصفية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت أدنوك للتوزيع الموافقة على دفع أرباح مرحلية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2022 بقيمة 1.285 مليار درهم أو 10.285 فلوس للسهم.

وتعد هذه أول دفعة من توزيعات أرباح العام 2022، والتي من المتوقع ألا تقل قيمتها عن 2.57 مليار درهم أو 20.57 فلساً للسهم، وفقاً لسياسة الشركة لتوزيعات الأرباح، ويتوقع أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات الأرباح للعام 2022 في أبريل 2023، وذلك وفقاً لتقدير مجلس إدارة الشركة وموافقة المساهمين.

وستوفر توزيعات أرباح العام الكامل 2022 عائداً ربحياً بنسبة 4.9% (بناءً على سعر السهم 4.21 دراهم كما في 27 سبتمبر 2022). وللأعوام اللاحقة، تنص سياسة الشركة لتوزيع الأرباح على توزيعات أرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع.

وتعكس سياسة توزيع الأرباح الوضع المالي القوي الذي تتمتع به الشركة والثقة في قدرتها على تحقيق تدفقات مالية قوية مستقبلاً، مما سيدعم فرص النمو والحفاظ على تحقيق عائدات مجزية للمساهمين.

ومنذ الطرح العام الأولي للشركة في عام 2017، قدمت الشركة لمساهميها عائدات محسنة بفضل سياستها التصاعدية لتوزيع الأرباح. واحتفظت بسجل توزيعات أرباح قوي .

حيث شهد عام 2018 توزيعات أرباح بقيمة 1.47 مليار درهم؛ وفي عام 2019، بلغت توزيعات الأرباح 2.39 مليار درهم؛ وفي عام 2020، وزعت الشركة أرباحاً بقيمة 2.57 مليار درهم؛ وفي عام 2021، تم توزيع أرباح بقيمة 2.57 مليار درهم. وقد دعم هذه السياسة تمتع الشركة بتدفقات نقدية وميزانية عمومية قوية.

وفي السنوات الأخيرة، اتخذت الشركة خطوات عدة لتعزيز مكانتها كشركة رائدة ومنافسة في قطاع توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة وذلك من خلال تسريع وتيرة استراتيجيتها للنمو الذكي مع تعزيز تجربة تسوق العملاء.

وخلال النصف الأول من العام 2022، افتتحت أدنوك للتوزيع 12 محطة خدمة جديدة في الدولة، أربع منها في إمارة دبي، ليصل بذلك إجمالي عدد محطاتها محلياً إلى 472 (منها 35 محطة خدمة في دبي) كما في 30 يونيو 2022. وفي المملكة العربية السعودية، واصلت الشركة خطط توسعها بإضافة 26 محطة خدمة جديدة.

وذلك خلال الفترة نفسها من العام، ليصل بذلك إجمالي عدد محطاتها في المملكة إلى 66 محطة خدمة (كما في 30 يونيو 2022). وبلغ إجمالي عدد محطات شبكة الشركة 538 محطة خدمة، وتسير بخطى حثيثة نحو تحقيق هدفها الرامي إلى افتتاح 60-80 محطة خدمة جديدة في عام 2022.

وأعلنت أدنوك للتوزيع أخيراً عن أكبر صفقة استثمارية في تاريخها للاستحواذ على 50% من أسهم شركة «توتال إنرجيز للتسويق، مصر»، إحدى أكبر أربع شركات توزيع الوقود في مصر.

وتأتي عملية الاستحواذ هذه في إطار رؤية الشركة لجعل أدنوك للتوزيع شركة رائدة إقليمياً في قطاع توزيع الوقود. ومن المتوقع إتمام الاستحواذ خلال الربع الأول 2023، حيث يخضع الاتفاق لاستيفاء شروط معينة، بما في ذلك موافقات الجهات التنظيمية المختصة.

وقال المهندس بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: ساهمت المرونة التي تتمتع بها أدنوك للتوزيع وتركيزها على استراتيجية النمو الذكي في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية مع ضمان عائدات مجزية للمساهمين.

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