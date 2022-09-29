الكمامة اختيارية في مطارات دبي

المصدر: دبي - البيان

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أكدت مطارات دبي، أنه تماشياً مع توجيهات مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا»، وهيئة دبي للطيران المدني، أن ارتداء الكمامة لم يعد إلزامياً لجميع المسافرين عبر مطار دبي الدولي DXB، ودبي وورلد سنترال DWC، اعتباراً من اليوم.

وقال متحدث باسم مطارات دبي، إنه سيتم تحديد إلزامية ارتداء الكمامة إذا لزم الأمر على متن الطائرات، بناءً على المتطلبات المحددة، والقواعد المطبقة من قبل وجهات الوصول النهائية أو الترانزيت.

وأضاف أن صحة وسلامة ضيوفنا وموظفينا، تقع على رأس أولوياتنا، لذا، تعمل مطارات دبي عن كثب، مع السلطات التنظيمية وشركات الطيران، وشركاء الخدمة الآخرين، لضمان بيئة مطار آمنة وصحية.

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