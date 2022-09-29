إدراج «سالك» في سوق دبي اليوم

المصدر: دبي ـ وام

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يشهد سوق دبي المالي اليوم، رابع إدراج خلال العام الجاري، مع إدراج أسهم شركة سالك وذلك بعد هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد»، ضمن استراتيجية «لجنة تطوير أسواق المال والبورصات» في الإمارة الهادفة إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية إلى 3 تريليونات درهم.

وتدعم الإدراجات تطوير قطاع الأسواق المالية ورفده بالأدوات والحلول المبتكرة ما يعزز من مكانة دبي وتنافسيتها كواحدة من أهم وأكبر المراكز المالية في المنطقة والعالم.

وانتهت «سالك» من صياغة سجل أوامر الاكتتاب وعملية الاكتتاب العام لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي، حيث بلغ حجم الطرح بعد الزيادة 1,867,500,000 من الأسهم العادية بما يعادل 24.9% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس المال، مع سعر السهم بواقع 2 درهم لكل سهم عادي، ما نتج عنه عائدات تجاوز 3.7 مليارات درهم. وشهد الطرح إقبالاً كبيراً وبلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام 184.2 مليار درهم، ما يعني تجاوز الاكتتاب بنحو 49 مرة لجميع الشرائح.

وكان الإدراج الأول في سوق دبي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» خلال أبريل الماضي، لتصبح أكبر شركة مدرجة في السوق في القيمة السوقية وثاني أكبر إدراج في المنطقة، والأكبر على الإطلاق في تاريخ أسواق المال الإماراتية.

فيما تعتبر مجموعة «تيكوم» الإدراج الثاني عقب النجاح الكبير للطرح الذي شهد أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي، واستقطب الطرح طلباً قوياً ضمن اكتتاب المستثمرين من المؤسسات المؤهلة واكتتاب الأفراد في الإمارات. ورحب سوق دبي بإدراج أسهم تعاونية الاتحاد في يوليو الماضي كأول تعاونية استهلاكية في الدولة تُقدم على هذه الخطوة.

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