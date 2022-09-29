البنك الدولي: 4.7 % نمواً متوقعاً للإمارات 2022

المصدر: أبوظبي ـ وام

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عززت الإمارات مكانتها كأحد أسرع الاقتصادات في استعادة مستويات ما قبل الجائحة في منطقة دول التعاون، وشكلت مثالاً لدول العالم في تجاوز «كورونا» بفضل برنامج التطعيم الناجح وحزم الحوافز النقدية والمالية.

وقال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول التعاون لدى البنك الدولي، إن التوقعات تشير إلى نمو اقتصاد الإمارات 4.7 % في 2022، على أن يصل النمو فيما بعد إلى حدود 3.5 % في المتوسط.

وأوضح أن «إكسبو 2020 دبي» عزز زخم الانتعاش، لتثبت الإمارات قدرتها كلاعب رئيسي على الصعيد العالمي بعد أن نجحت، ليس فقط في جذب الزوار خلال الحدث العالمي، وإنما جذب المزيد من الاستثمارات، وتحقيق نتائج اقتصادية في مختلف القطاعات والتي شملت العقارات والسياحة والضيافة والخدمات اللوجستية.

وأكد عصام أبو سليمان، أن الإمارات تعتبر إحدى أكثر الدول نضجاً في الخدمات العامة عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب تقرير النضج الرقمي الحكومي «GovTech» الصادر عن البنك الدولي 2021، لافتاً إلى حصول الإمارات على أعلى الدرجات في 31 مؤشراً من إجمالي 48 مؤشراً، ما أهل الدولة لتصبح واحدة من أفضل الدول في التقرير.

وأوضح أن موقع «الإمارات الرقمية» يوفر معلومات حول استراتيجيات الحكومة الرقمية، بما في ذلك استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الذكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الوطنية للابتكار.

وأضاف المدير الإقليمي لدول التعاون لدى البنك الدولي، أن حكومة الإمارات تستخدم نموذج النضوج الحكومي الرقمي، كمرجع موحد لتقييم نضوجها الرقمي الخاص، وتنشر دولة الإمارات كذلك، أداء مشاركة مواطنيها، ولديها موقع إلكتروني مخصص، يسمح للجمهور بالتعبير عن آرائهم بسهولة، وتقديم الملاحظات بشفافية حول السياسات المطبقة ومختلف القضايا المتعلقة بالتنمية والتطوير.

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