رئيس تحرير «فوربس»: تثبيت الإمارات عملتها أمام الدولار استراتيجية ناجحة

المصدر: وام

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أشاد ستيف فوربس، رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير مجلة فوربس، باستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في تثبيت عملتها مقابل الدولار ووصفها بأنها "ناجحة للغاية" في مكافحة التضخم.

وقال فوربس - لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي انطلقت فعاليات دورته الحادية عشرة اليوم في إكسبو الشارقة - إن البنوك المركزية تكافح التضخم من خلال تخفيض قيم عملاتها وهو نهج خاطئ في حين نجحت الإمارات في تثبيت عملتها مقابل الدولار الأمريكي لسنوات".

وعبر عن رفضه القاطع لخفض قيمة العملة كحل لمكافحة التضخم، وقال: "البلدان الأخرى ليس لديها قدر الحكمة ذاته ولذا فهي تعتقد أنها تحارب التضخم من خلال خفض وتيرة النشاط الاقتصادي، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار لأن الناس لا يمكنهم الشراء بنفس القدر عندما تجعلهم فقراء".

وأشاد فوربس بسياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها دولة الإمارات، قائلاً: "لقد أدركت الإمارات منذ سنوات أنه من الرائع أن يكون لديها النفط والغاز، لكنها اعتقدت أيضًا أن هناك فرصة لتطوير صناعات أخرى؛ في دبي هناك صناعة سياحة ضخمة، لقد أدركوا الحاجة إلى التنويع الاقتصادي، حيث لديهم بيئة تشريعية محفزة، وعملة مستقرة ونظام ضريبي جذاب وحكومة تريد الإنجاز".

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