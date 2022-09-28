«ساس» تطلق منصة «فايا» للتحليلات بنموذج التسعير بالساعة

المصدر: دبي - البيان

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أصبحت منصة تحليلات البيانات «فايا» من «ساس» SAS® Viya® متاحة في متجر «أزور» من «مايكروسوفت»، وفق نموذج الدفع بحسب الاستخدام. وتزود المنصة، التي أصبحت متاحة في متجر «مايكروسوفت أزور» بالمزايا الكاملة، العملاء في جميع أنحاء العالم بالقدرة على استخلاص القيمة الكامنة في البيانات من خلال الوصول إلى القدرات الأساسية للبحث في البيانات، وتقنيات تعلّم الآلات.

وتحليلات استخدام نموذج البيانات الملائم. وتتاح المنصة «فيا» بالعديد من اللغات وتتضمن مركزًا تعليميًا شاملاً داخل التطبيق لدعم الحصول الفوري عليها وضمان نجاح العمل بها على الأمد البعيد، وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر «ساس إكسبلور»، الذي تقيمه الشركة عبر الإنترنت لمستخدمي تقنياتها حول العالم.

تتوقع شركة أبحاث السوق «آي دي سي» أن الاستخدام المتزايد لبرمجيات التحليلات على المنصات السحابية العامة، سوف يصبح مساويًا لاستخدامها في البيئات المحلية بحلول العام 2024. وقال دان فيسيت نائب رئيس المجموعة للتحليلات وإدارة المعلومات، إن «ساس» تسهّل بهذه الخطوة الاستراتيجية الوصول إلى تحليلاتها.

مشيرًا إلى أن منصة «فايا» واحدة من أكثر منصات التحليلات شمولًا في السوق اليوم. وأضاف: «يُعد تقديم دورة التحليلات الكاملة للمستخدمين، بدءًا من البيانات ووصولًا إلى نموذج مُدار ومتاح للاستخدام الفوري عبر متجر «أزور»، أمرًا مهمًا. ومن المتوقع أن يؤدي دعم المنصة بالتدريب إلى تحقيق منافع إنتاجية جمّة لفِرق التحليلات وتقنية المعلومات والأعمال في جميع أنحاء العالم».

دعم واسع للغات

صُممت منصة «فايا» من «ساس» لتوسعة نطاق الوصول إلى التحليلات على امتداد المؤسسة، فيما تتيح قدرات تعلم الآلات التي تتحلى بها المنصة، المجال أمام جميع المستخدمين لزيادة الإنتاجية وإنجاز العمل التشاركي بسلاسة. وسوف يتيح وجود المنصة في متجر «أزور» المجال أمام المستخدمين للوصول إلى باقة «فيا» الكاملة التي تتضمن SAS Visual Analytics وSAS Visual Statistics وSAS Visual Data Mining and Machine Learning وSAS Model Manager.

وتتيح المنصة خيارات برمجية وأخرى قليلة البرمجة أو من دون برمجة، ضمن واجهة مرئية واحدة تمكن المستخدمين من الاستفادة من أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي في فئتها، أيًا كانت مستوياتهم المهارية. وبإمكان علماء البيانات كتابة الشيفرات البرمجية باستخدام اللغات والتقنيات التي يختارونها، بفضل الدعم الذي تتيحه كل من «ساس» واللغات مفتوحة المصدر، مثل Python وR.

يوم جديد لـ «ساس»

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ساس»، جيم غودنايت، إن الوصول إلى منصة «فايا» عبر متجر «أزور» طريقة «سريعة وسهلة» للاستفادة من قوة «ساس»، معربًا عن الحماس لتزويد العملاء بطريقة جديدة للوصول إلى منصة «ساس» الشهيرة مع الاستمرار في التمتع بجميع الإمكانات القوية التي يعرفها ويحبها المستخدمون.

وأضاف: «أمضينا عقودًا في بناء أكثر مجموعات التحليلات البرمجية شمولاً في السوق، والتي زودناها بالجيل التالي من تقنيات الذكاء الاصطناعي الكفيلة بالتعامل مع دورة التحليلات الكاملة».

وأكد غودنايت حرص «ساس» على تصميم برمجياتها واختبار كفاءتها ليكون الأسرع والأكثر إنتاجية. والآن نعمل على توفير كل ذلك ببضع نقرات في متجر «أزور» من مايكروسوفت.

وأضاف غودنايت: نصمم ونختبر برنامجنا ليكون الأسرع والأكثر إنتاجية. والآن نعمل على توفير كل ذلك ببضع نقرات في متجر «أزور» من مايكروسوفت.

التزام مستمر بنجاح العملاء

من ناحيته، أكد بريان هاريس النائب التنفيذي للرئيس وكبير مسؤولي التقنية لدى «ساس»، التزام شركته بالابتكار السحابي والذكاء الاصطناعي، معتبرًا الأمر «بالغ الأهمية لنجاح عملائنا، سواء أكانوا يضعون تقارير بسيطة أو يطورون حلولًا متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات الأعمال الحيوية».

وقال: «نهدف إلى جعل منصة «فايا» متاحة لجميع احتياجات التحليلات المؤسسية، بغض النظر عن مستوى المهارة أو طبيعة فرق العمل أو لغة البرمجة المفضلة، إذ نريد لهذه المنصة أن تغدو الأساس الذي تقوم عليه قصص الابتكار والنجاح لدى عملائنا».

شراكة «ساس» و«مايكروسوفت»

يمثل إطلاق منصة «فايا» من «ساس» في متجر «أزور» من «مايكروسوفت» تحت عنوان «احصل عليها الآن» Get It Now، استمرار التركيز على توسعة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. وكانت «ساس» أعلنت لأول مرة في العام 2020 عن شراكتها مع مايكروسوفت، التي منحتها حديثًا جائزة «أفضل شريك مستقل عالمي في توريد البرمجيات» للعام 2022، التي تكرّم الشركاء لإظهارهم الابتكار والتميز في التنفيذ.

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