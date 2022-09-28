«سوم لين» تتوسّع في المنطقة بتسريع خطط نمو القنوات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت سوم لين Swimlane، الشركة المختصة بتطبيقات أتمتة الأمن، عن توسعها في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا من خلال تعيين أشرف شيت نائباً للرئيس بالمنطقة. ويُعنى شيت بالاستفادة من الطلب المتزايد على حلول أتمتة الأمن من Swimlane بالمنطقة، في الوقت الذي يتولى فيه مسؤولية تسريع خطط دخول الأسواق ونمو القنوات في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

ووفقاً لتقرير نشر مؤخراً، يشهد العالم نقصاً يقدّر بحوالي 2.72 مليون مختص بالأمن السيبراني، فيما تنمو الحاجة الملحّة إلى أفراد فريق العمل بواقع 65 % للدفاع بفعالية عن أصول المؤسسات.

وبالنظر إلى التوقعات بنمو سوق الأمن السيبراني بالشرق الأوسط وحده بأكثر من الضعف من 20.3 مليار دولار أمريكي عام 2022 إلى 44.7 مليار دولار عام 2027، مدعوماً بجهود الحكومات نحو تنويع الاقتصاد، فمن الإنصاف القول بأن توظيف خبراء الأمن السيبراني من المنطقة أو من أنحاء العالم سيبقى واحداً من التحديات الكبيرة التي تواجه المؤسسات.

في تعليقه على الأمر قال جيم بيكرينغ، نائب الرئيس الأول للمبيعات العالمية لدى Swimlane: «يجلب أشرف خبرة واسعة في دخول الأسواق الجديدة بالشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، ويسعدنا انضمامه إلينا لقيادة توسّع Swimlane بالمنطقة، فنحن نعمل من خلال نهج فريد بمتطلبات مخفضة للأكواد، ما يسمح بتقديم تطبيقات أتمتة الأمن بشكل يتيح لفرق الأمن بالمنطقة مزايا عدة، ويوفر لها حلولاً تلبي متطلبات العمليات الأمنية الأكثر إلحاحاً وتطوراً متسارعاً».

من الجدير بالذكر أن أشرف شيت يتمتع بمعرفة عميقة في القطاع بفضل خبرة تتجاوز 20 عاماً في مجال الأمن السيبراني، تولى خلالها عدداً من المناصب القيادية في مجال المبيعات وإدارة القنوات لدى شركات محلية وعالمية، مثل (إنفوبلكس (InfoBlox و(لينك شادو LinkShadow).

ورسّخ أشرف مكانته طوال مساره المهني مستشاراً موثوقاً للعديد من العلامات التجارية المرموقة في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا بفضل خبرته الواسعة وعلاقاته المتينة مع العملاء وشركاء القنوات، وسيتولى في منصبه الجديد مسؤولية توسعة فريق المبيعات والفريق التقني لدى Swimlane بالمنطقة وإلحاق شركات القنوات الاستراتيجيين والموزعين بهدف تعزيز وجود الشركة وحصتها في الأسواق.

وبدوره قال شيت: «في ظل استمرار تعقيد الهجمات وتطورها، تبذل فرق الأمن قصارى جهودها من أجل تطوير عملياتها والتركيز على أتمتة الأمن لديها. وتقدم Swimlane لعملائها نظاماً متميزاً للعمليات الأمنية يمتلك القدرة على إتاحة الأتمتة ضمن مركز العمليات الأمنية، إلى جانب تمكين العملاء من الاستفادة من عدة استخدامات لم تكن متاحة لهم سابقاً في ظل الوسائل التقليدية للأمن والأتمتة والاستجابة».

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