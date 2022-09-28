مجموعة «أسا» توسع أعمالها في تكنولوجيا البنية التحتية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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تستعد مجموعة «أسا AASA»، ومقرها دبي، للتوسع في مجال التكنولوجيا والبنية التحتية في الإمارات خلال الفترة المقبلة، حيت تشارك في عدد من المشاريع الرئيسية بالدولة، جاء ذلك وفق السيد صالح رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للمجموعة، على هامش مشاركة المجموعة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس».

حيث تعرض المجموعة عبر منصتها في ساحة الكهرباء والطاقة في جناح AR-K8 أبرز تقنياتها، حيث تمتاز تقنيات الشركة التي تم تطويرها منذ نحو 30 عاماً في دبي بالجودة والثقة العالية، خاصة أنها تتعامل مع كافة القطاعات الأساسية والتكنولوجية لحكومة دبي.

ويأتي الإعلان عن المشروع تزامناً مع مشاركة المجموعة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، الذي يعد منصة مثالية لعرض ومناقشة أهم الموضوعات وأحدث المستجدات في مجالات عدة، تشمل المياه والطاقة والإدارة البيئية والتنمية المستدامة وتقنيات ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة المتجددة، وفرصة لبناء الشراكات وعقد الصفقات والتعرف على احتياجات السوق.

وقال السيد صالح، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة «أسا AASA»: «فخورون بالتعاون مع أهم الشركاء في دبي، هذا الحدث هو حدث سنوي رئيسي للمجموعة، حيث يتيح لنا العمل جنباً إلى جنب مع العديد من رجال الأعمال الدوليين الذين يشاركوننا شغفنا لتمكين مستقبل مستدام. تمنحنا منصة «ويتيكس» اكتساب الظهور في السوق ومشاركة مجموعة خدماتنا المتزايدة باستمرار داخل دولة الإمارات، كما يسمح لنا بالتعلم والتفاعل مع تجربة أحدث التطورات في التكنولوجيا، التي تدعمنا للمضي قدماً وترسخ مكانتنا باستمرار في هذه الصناعة.

بصفتي مقاولاً معتمداً لمدة 15 عاماً، أود أن أتقدم بخالص الشكر لمعالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA)، مؤسس ورئيس مجلس إدارة ويتيكس ومعرض دبي للطاقة الشمسية، وفريقه، على جلب هذا الحدث الشهير لدولة الإمارات.

وأضاف صالح: تشارك مجموعة «أسا AASA» في هذا الحدث الأيقوني والمحوري منذ عام 2009، حيث يوفر منصة لعرض خدماتنا وأحدث التطورات التكنولوجية التي تدعم رؤيتنا المتمثلة في «تمكين مستقبل مستدام».

ويمتد نشاط المجموعة على مدى 3 عقود مضت وتوظف أكثر من 5000 شخص من خلال عملياتها في قطاعات الطاقة والاتصالات والبناء والتكنولوجيا. تحتل المجموعة الصدارة في تبني التقنيات الحديثة الجديدة وقد أسهمت في العديد من المشاريع المميزة في جميع أنحاء الإمارات، وفخورون بالتعاون مع أهم الشركاء في الإمارات، مثل بناء الهيكل الفولاذي لمبنى «كوين بيلدنج» (Coin Building)، والمشاركة في أعمال برج خليفة، والهيكل الصلب لفندق أرماني، وعين دبي، والأعمال المدنية لمبنى الركاب والهيكل الفولاذي، وتوسعة مول الإمارات، ومتجر «أبل ستور» الرائد - دبي مول.

ويقع المقر الرئيسي لمجموعة «أسا AASA» في دبي، ولها عملياتها في الإمارات وقطر والهند، وتدين بأكثر من 60 % من أعمالها للجهات الحكومية والشركات المدرجة، مثل عملها المكثف على مدى السنوات الـ 15 الماضية بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي. أحد هذه البرامج هو مشروع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، حيث تقوم المجموعة ببناء البنية التحتية الكهربائية. يحظى المشروع بالإعجاب كونه واحداً من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة من نوعها في العالم، حيث تبلغ طاقته المتوقعة 3000 ميغاوات من الطاقة النظيفة.

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