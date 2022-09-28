«آي إم جي» تستعد لشهر المرح بتوسعات تشمل 6 مناطق للترفيه

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد آي إم جي عالم من المغامرات، أكبر وجهة ترفيهية داخلية في دبي، لـ 31 يومًا من الرعب والخوف والمرح، في أكتوبر، سيتم تزيين الحديقة التي تبلغ مساحتها 1.5 مليون قدم مربعة مع 6 مناطق رائعة بشكل خاص للإشراف على أشكال متنوعة من الأنشطة المخيفة والترفيه.

سيحصل الضيوف على فرصة لمشاهدة راكبي الدراجات الأشباح والراقصين المهيكلين ويمكنك التقاط صورة مع فرقة الهيكل العظمي الرائعة، مع فرصة لمشاهدة عروض ترفيهية مرعبة، يمكن للزوار أيضًا التجول في مدن الهالوين المصغرة، والضياع في الشوارع المسكونة، والتسوق في الأسواق المخيفة، وتجربة قبو التابوت والاستماع إلى دقات ساعة الموت.

يمكن للضيوف شراء تذاكر من الغيلان الأشرار لقليل من المرح الغامض، إنه مناسب للعائلة أيضًا مع الكثير من أنشطة الأطفال. لا تفوّت الرسم المخيف على الوجه، تحطيم جيلو الشرير. لا تنس أن تجد الحلوى المخفية.

ومن خلال تقديم خوف وإثارة بدون توقف، هناك حدث آخر مفاجئ في SPOOKTOBER وهو الحدث المفاجئ كل أسبوع، لذلك ستتاح للزوار فرصة الاستمرار في العودة كل أسبوع للتحقق من الأحداث البارزة الجديدة.

وسيقام مهرجان الهالوين السنوي من آي إم جي في 29 أكتوبر في تمام الساعة 8 مساءً، وترحب آي إم جي بالضيوف لإغراء أصدقائهم والاتصال بهم في ساعة السحر مع دي جي بادير ودي جي بليس. يمكنهم ارتداء ملابسهم الجريئة للرقص، فهناك مسابقة أزياء للفوز والرقص على أنغام في العالم السفلي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز