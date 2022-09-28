«دبي للسلع» يسعى لجذب المزيد من الشركات الأمريكية إلى دبي

المصدر: دبي - البيان

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اختتم مركز دبي للسلع المتعددة حملته الترويجية «وُجد من أجل التجارة» بنجاح في ميامي ونيويورك، في إطار جهوده المبذولة لجذب المزيد من الشركات الأمريكية إلى الإمارات.

ويدرك مركز دبي للسلع المتعددة فرص النمو الكامنة في التبادل التجاري الثنائي بين الإمارات والولايات المتحدة، والذي بلغت قيمته 23 مليار دولار خلال العام 2021، لاسيما اتفاقية الرمز المشترك المبرمة أخيراً بين طيران الإمارات والولايات المتحدة. ويحتضن مركز دبي للسلع المتعددة حالياً أكثر من ثلث الشركات الأمريكية البالغ عددها الإجمالي 1500 شركة في الإمارات.

وشهدت الحملة الترويجية التي أقيمت في ميامي ونيويورك بالشراكة مع «آمتشام دبي» وغرفة بروكلين التجارية وفيرسيلز فينتشرز، حضور 120 من قادة الأعمال من كلتا المدينتين، حيث تعرفوا على المزايا والمكاسب التجارية في إمارة دبي وسهولة ممارسة الأعمال انطلاقاً من مركز دبي للسلع المتعددة، باعتباره المنطقة الحرة الأسرع نمواً والأكثر ترابطاً في جميع أنحاء العالم.

وبفضل موقع دبي كمركز عالمي بارز على خارطة الخدمات المالية وتقنيات التشفير وتجارة السلع، فقد سلط كبار المسؤولين التنفيذيين من المركز الضوء على الفرص الواعدة في دبي أمام الشركات الأمريكية عبر هذه القطاعات الرئيسية.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تشكل دبي وجهة مثالية للشركات الأمريكية التي تطمح إلى توسيع حضورها وعملياتها دولياً.

ويعزى ذلك إلى جملة إلى العوامل الرئيسية مثل البنية التحتية التجارية المصممة على أسس عالمية بالإضافة إلى الأطر التنظيمية والسياسات الداعمة للأعمال وغيرها من الجهود والمبادرات المبذولة لترسيخ مكانة الإمارة ثقلاً بارزاً في مجال تقنيات التشفير وتجارة السلع. ونحن سعداء بتواجدنا في الولايات المتحدة لمواصلة بناء علاقات أعمال جديدة قادرة على بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ورفد التجارة الدولية».

وقال كارا نزاري، المدير العام لدى آمتشام دبي: «أكدت دبي مرة أخرى جاذبيتها كوجهة مفضلة لنمو الشركات الأمريكية وتوسعها في جميع أنحاء العالم. وتنسجم جهود مركز دبي للسلع المتعددة، الهادفة إلى تسليط الضوء على هذه الفرص الواعدة أمام الأسواق الرئيسية في نيويورك وميامي، مع رؤيتنا الرئيسية، وهو ما يجعلنا نفخر بدعم فعاليات المركز ومبادراته المبذولة ضمن سلسلة الحملات الترويجية الحيوية».

وقال راندي بيرز الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة بروكلين التجارية: «لا شك أن مركز دبي للسلع المتعددة وإمارة دبي يدعمان الشركات الأمريكية ويعززان قدرتها على استهداف عدد من أسرع الأسواق العالمية نمواً. ونتطلع إلى التعاون والعمل عن كثب مع مركز دبي للسلع المتعددة لاستضافة مثل هذه الأحداث مستقبلاً».

وعقب نجاح الحملة الترويجية في كلتا المدينتين الأمريكيتين، سيواصل فريق الإدارة التنفيذية لدى المركز جولته الدولية، متوجهاً إلى دول أمريكا الجنوبية بهدف التواصل مع مجتمعات الأعمال، وتحديداً البرازيل، خلال الأسابيع المقبلة. ويضطلع المركز بدور محوري في تعزيز التبادل التجاري بين الإمارات والولايات المتحدة وبناء علاقات ثنائية وطيدة بين الشركات والأعمال، وهو يحتضن حالياً أكثر من 634 شركة أمريكية، والتي تستخدم منطقته الحرة كمركز لمباشرة أعمالها والأنشطة مع الأسواق العالمية.

وحقق المركز في 2021 أفضل أداء سنوي منذ تأسيسه باستقطابه 2485 شركة جديدة ليرتفع عدد الشركات المسجلة فيه إلى أكثر من 21000 شركة، بداية من الشركات العالمية الكبيرة ووصولاً إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

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