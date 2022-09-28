سوق السفر العربي 2023 يحمل شعار «العمل نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن معرض سوق السفر العربي أن نسخة عام 2023 ستقام تحت شعار «العمل نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية» الذي سينعقد في الفترة الممتدة من 1 إلى 4 مايو في مركز دبي التجاري العالمي.

وستحتفل ريد إكزبشينز، الجهة المنظمة لمعرض سوق السفر العربي بحدثها السنوي الثلاثين من خلال الكشف عن موضوع الحدث الرئيسي المخصص للاستدامة ليس فقط لجعل نسخة 2023 من المعرض أكثر استدامة فحسب، ولكن للإعلان عن 30 هدفاً طويل المدى لتحقيق الوصول نحو صافي انبعاثات صفرية.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: إذا ما أرادت الإمارات بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع في تحقيق طموحاتهما بالوصول نحو صافي انبعاثات صفرية، فستلعب صناعة السفر والسياحة دوراً حيوياً بالنظر إلى حصتها في النشاط الاقتصادي الإقليمي وبالطبع إمكانات نموها.

وأضافت: من الضروري أن تبدأ الفنادق وشركات الطيران والمنتجعات الترفيهية وجميع الشركات المرتبطة بوضع استراتيجيات الاستدامة الخاصة بها تزامناً مع انعقاد مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 27) في شرم الشيخ هذا العام ومؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 28) الذي سينعقد في دبي في 2023.

حيث سيوفر معرض سوق السفر العربي 2023 منصة مثالية للاعبين في الصناعة للتفاعل مع خبراء الاستدامة وأقرانهم لمواجهة تحديات الوصول نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية، ومن المتوقع أن يرتفع نشاط السفر بنسبة 85% من عام 2016 إلى عام 2030.

ويمثل قطاع السفر والسياحة وفقاً لمجلس السفر والسياحة العالمي ما بين 8 و11% من انبعاثات الكربون في العالم و42% من شركات السفر والسياحة التي تم تحليلها حالياً أعلنت عن أهداف مناخية و61% من المسافرين قالوا إنهم يريدون السفر بشكل أكثر استدامة في المستقبل وأكثر من 80% من المسافرين يخططون لإعطاء الأولوية للاستدامة في رحلاتهم في العام المقبل.

وتوصلت آخر الأبحاث التي أجرتها شركتا سكيف وماكنزي أن أكثر من 3500 مؤسسة على مستوى العالم في جميع الصناعات قد حددت أهدافاً لخفض الانبعاثات الكربونية، بما في ذلك شركات الطيران والفنادق والمطاعم وأولئك الذين يقدمون خدمات الترفيه والسياحة.

ومن المتوقع أن يمثل السفر الجوي وحده ما بين 12 إلى 27% من الانبعاثات الكربونية في العالم بحلول عام 2050، كما قال 40% من المسافرين على مستوى العالم إنهم مستعدون لدفع ما لا يقل عن 2% أكثر مقابل الحصول على تذاكر طيران محايدة للكربون.

وسيقدم المعرض لمتخصصي تجارة السفر العالميين، رؤية مستقبلية لكيفية ظهور صناعة السفر والسياحة في السنوات المقبلة من خلال مشاركة آراء ووجهات نظر نخبة من الخبراء من جميع أنحاء العالم وخلق فرص عمل كبيرة على مدار الحدث الذي يستمر 4 أيام.

وسيتم تطوير برنامج مؤتمر معرض سوق السفر العربي 2023 خصيصاً لمعالجة قضايا الاستدامة عبر صناعة السفر والسياحة بحضور شخصيات قيادية تمثل مجموعة متنوعة من القطاعات مثل: الوجهات وتكنولوجيا السفر والخطوط الجوية والرحلات البحرية والضيافة وتأجير السيارات والفنادق.

واستقطب سوق السفر العربي 2022 أكثر من 24.000 زائر واستضاف أكثر من 31.000 مشارك بما في ذلك 1600 جهة عارضة من 151 دولة عبر 10 قاعات في مركز دبي التجاري العالمي.

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