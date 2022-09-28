سيتي سكيب دبي بحلّة جديدة 21-23 نوفمبر

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت إنفورما ماركتس، الجهة المنظمة لمعارض سيتي سكيب العقارية، إطلاق معرض سيتي سكيب دبي 2022 بحلة جديدة في مركز دبي التجاري العالمي بين 21-23 نوفمبر المقبل، في خطوة تُعزز مكانة المعرض العقاري مع تاريخٍ يمتد لأكثر من عشرين عاماً في تقديم خدمات مميزة وتوفير منازل مثالية.

وركّز المعرض لأعوام طويلة على تعريف الهيئات التجارية وكبار المستثمرين بالخطط العقارية الرائدة التي تضعها الإمارة، بما ينسجم مع استراتيجية إنفورما ماركتس لتسريع الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية في سوق العقارات المزدهر بدبي. ويتغيّر جوهر معرض سيتي سكيب دبي هذا العام، ليعزز التواصل بين المشترين الأفراد والاستشاريين والمستثمرين في العقارات الخاصة من جهة وأكبر شركات التطوير العقاري ومؤسسات الوساطة العقارية من جهة أخرى.

وقال أليكس هوف، مدير معرض سيتي سكيب دبي، إن الهدف من هذا التحوّل في الاستراتيجية يتمثل في مواصلة تعزيز عدد وقيمة المعاملات العقارية في دبي، والتي وصلت إلى رقم قياسي عند 300 مليار معاملة في 2021.

وقال هوف: يُمثل شراء المنزل، لا سيما المنزل الأول، محطةً مهمة جداً، وبات من الواضح بأنّ عدداً متزايداً من الأشخاص يعيشون هذه التجربة في دبي. ونسعى من خلال تعديل منهجية المعرض لهذا العام إلى تقديم الدعم الفعلي بما يساعد مشتري المنازل على اتخاذ قرارات مدروسة بالاعتماد على نصائح الخبراء الماليين ومستشاري شراء المنازل المشاركين في المعرض. ويشهد سيتي سكيب دبي 2022 مشاركة مجموعةٍ من أهم شركات التطوير العقاري في المنطقة، حيث يسلط الضوء على أحدث المشاريع الجاهزة وقيد الإنشاء في الإمارة، والتي تتيح لجميع زوار المعرض شراء المنازل فيها.

وأضاف: نبذل المزيد من الجهود للوفاء بالتزاماتنا تجاه الوسطاء والمستثمرين العقاريين، من خلال إعادة إطلاق فعالية سيتي سكيب إنتلجنس، والتي تستضيف نُخبة المتحدثين من المؤسسات الحكومية وشركات التطوير العقارية الرائدة ومُحللي القطاع.

وأدرج معرض سيتي سكيب دبي 2022 بالفعل علامات مثل أرادَ وعزيزي للتطوير العقاري وشوبا العقارية على قائمة أهم المشاركين في الفعالية، لا سيما في ضوء الازدهار الكبير في سوق العقارات على مستوى الدولة، والذي من المتوقع أن يسجّل نمواً بنسبة 8% ضمن شريحة العقارات السكنية بين عامي 2022 و2027، مع بناء ما يزيد عن 550 ألف منزل جديد في دبي لوحدها على مدى الأعوام العشرة المقبلة.

وجهزت شركة إنفورما ماركتس مساحة خاصة في منطقة المأكولات والمشروبات على أرض المعرض لعرض مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، التي يتصادف انطلاقها مع موعد انعقاد فعاليات سيتي سكيب دبي. ويحظى زوار المعرض بفرصة متابعة فرقهم المفضّلة أثناء البحث عن المنزل أو الشقة أو الفرصة الاستثمارية التي يطمحون إليها. ويستمر المعرض الذي يستقبل جميع الزوار مجاناً لثلاثة أيام، ويُمكن التسجيل للحضور من خلال الموقع الرابط الإلكتروني:

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