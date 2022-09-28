الإمارات أفضل دولة في التحول الاقتصادي تقدمت للمركز التاسع ضمن قائمة الأكثر نفوذاً

المصدر: دبي - سيد صالح

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احتفظت الإمارات للعام الرابع على التوالي بتصنيفها كأفضل الدول في التحول الاقتصادي بالانتقال من وضع اقتصادي إلى وضع أفضل ومعدلات نمو أعلى ونالت العلامة الكاملة برصيد 100% على المؤشر الفرعي من المؤشر العام لأفضل الدول في 2022 الصادر أمس عن «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت» الإعلامية الأمريكية.

واحتفظت الإمارات للعام الرابع أيضاً بترتيبها الأول على المستوى الإقليمي، وتقدمت درجة في ترتيبها العالمي، ونالت المركز 21 في المؤشر العام لأفضل الدول. وحصلت على رصيد في المؤشر العام 70 نقطة، بارتفاع 3.1 نقاط، مقارنة مع العام الماضي.

وتصدرت الإمارات إقليمياً، وقفزت درجة في ترتيبها العالمي في المؤشر الفرعي لأقوى الدول وأكثرها نفوذاً في 2022، حيث نالت المركز التاسع، بالمقارنة مع المركز العاشر العام الماضي. ونالت الإمارات مراكز عالمية رائدة في مؤشرات فرعية عدة.

فحصلت على المركز 14 في مؤشر النفوذ الثقافي، و18 على مؤشر أفضل دول ريادة الأعمال، وهو أيضاً تصنيفها في مؤشر الدول الأكثر مرونة، و 26 على مؤشر جودة الحياة.

وفي المؤشرات تحت الفرعية ضمن مؤشر التحول الاقتصادي، نالت الإمارات العلامة الكاملة على مؤشر «التميز»، و94 على مؤشر «الاختلاف عن الآخرين»، و89.2 درجة في «التفرد»، و96.8 في «الديناميكية».

وتصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واحتلت المركز السابع عالمياً على مؤشر «أفضل دول العالم للاستثمار»، لشبكة «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت»، بالتزامن مع إصدار عام 2022 من مؤشرها السنوي «أفضل دول العالم».

ويرصد مؤشر «أفضل دول العالم للاستثمار» أفضل الدول التي يجدها صُناع القرارات المتعلقة بالمال والأعمال على مستوى العالم جذّابة مالياً وتتمتع بمناخ صديق للأعمال التجارية والاستثمارات. واستندت الشبكة في تصنيف الدول على المؤشر إلى نتائج استبيان عالمي أجرته على عينة قُوامُها حوالي 4500 مُشارك متنوعين بين قادة شركات ومؤسسات كبرى ومالكو شركات صغيرة.

وفازت الإمارات بالمركز السابع، متفوقة على سويسرا، كندا، والمملكة المتحدة، التي جاءت في المراكز من الثامن إلى العاشر، على التوالي. كما تفوقت الإمارات أيضاً على استراليا، نيوزيلاندا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، لكسمبورغ، والدول الاسكندنافية الخمس «السويد، النرويج، الدنمرك، فنلندا، وأيسلندا»، والتي جاءت جميعها خارج قائمة العشرة الكبار.

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