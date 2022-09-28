دبي رابع أفضل المدن للعيش والعمل

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت دبي مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونالت المركز الرابع عالمياً على قائمة أفضل مدن العالم للعيش والعمل، وفقاً لأحدث التصنيفات العالمية الصادر أمس المستند إلى نتائج مؤشر «بريبلاي العالمي للوافدين» الأمريكي.

وصنّف أفضل 60 مدينة على مستوى العالم للعيش والعمل، وفقاً لنتائج استبيان عبر الإنترنت بلغ 3204 أشخاص. وفاضل المشاركون في الاستبيان بين المدن الستين في 11 مؤشراً فرعياً، منها مستويات الأمن وكُلفة الوجبة الواحدة وعدد الساعات التي يحتاجها الوافد كي يتعلم اللغة الرسمية الرئيسية في المدينة، وغيرها.

وبلغ رصيد دبي على المؤشر العام 6.45 درجات، وبفارق طفيف لا يتجاوز 0.17 درجة عن كوالالمبور، التي نالت المركز الأول برصيد 6.62 درجات من أصل 10 درجات.

وتفوقت دبي على كافة المدن في الأمريكتين وأستراليا وآسيا عدا كوالالمبور، وأيضاً على كافة مدن أوروبا عدا تبليسي ولشبونة، اللتين نالتا المركزين الثاني والثالث، على التوالي.

وتصدرت دبي عالمياً في مؤشرين فرعيين، الأول الأمن، حيث نالت أعلى نسبة مئوية (83.95 %) وبفارق كبير عن ثاني أقرب منافسيها، براغ، التي بلغ مستوى الأمن فيها 75.57 %، والمؤشر الثاني هو عدد المعالم السياحية الجذابة، حيث يتوافر لديها 812 معلماً سياحياً جذاباً، وبفارق شاسع يكاد يقترب من الضعف عن ثاني أقرب المدن إليها، وهي برشلونة التي يوجد بها 578 معلماً.

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