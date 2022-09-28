3.5 مليارات درهم أرباح سوق دبي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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ربح سوق دبي المالي ما يربو على 3.5 مليارات درهم في ختام تعاملات أمس، مدعوماً بمكاسب أسهم قيادية. ووصل رأس المال السوقي لسوقي دبي وأبوظبي إلى 2.768 تريليون درهم.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.71 مليار درهم موزعة بواقع 1.4 مليار درهم في سوق أبوظبي و311.4 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول 296.8 مليون سهم عبر 19.2 ألف صفقة.

وصعد مؤشر سوق دبي 0.71% أو 24 نقطة ليغلق عند 3373.04 نقطة مع ارتفاع مؤشر قطاع البنوك 1.98% والاستثمار 0.57% والنقل بنسبة 1.59%. وارتفعت أسهم «الإمارات دبي الوطني» 5.2% و«دبي للاستثمار» 0.85% و«تيكوم» 0.85% و«العربية للطيران» 1.98%.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند 9696.47 نقطة، فيما وصل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» إلى 9733.43 نقطة. وارتفعت أسهم «أبوظبي الأول» 0.11% و«بروج» 0.69% و«أبوظبي لبناء السفن» 1.3% و«الجرافات البحرية» 1.52%.

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