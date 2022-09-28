وضع حجر أساس «ذا باي ريزيدنس» لمجموعة بن حم بجزيرة ياس

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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قام الشيخ مسلم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم بوضع حجر الأساس لمشروع ذا باي ريزيدنس في جزيرة ياس بحضور الشيخ عبدالله بن مسلم بن حم عضو مجلس إدارة المجموعة والدكتور حسام العامري المدير العام لشركة بركة للتطوير العقاري، إحدى شركات مجموعة بن حم، وهي المطورة للمشروع.

وسيضم المشروع 3 مناطق أساسية وهي «الواجهة البحرية»، و«ريزيدنسز في ياس باي» و«المنطقة الإبداعية – ياس». وأكد الشيخ مسلم بن حم العامري أن الإمارات تمضي قدماً في تعزيز البنية التحتية لقطاع السياحة والصناعة والتقدم نحو تنويع الاقتصاد وبناء مستقبل مستقر ومزدهر لأجيال المستقبل. وأكد أن المجموعة كذلك تمضي قدماً في تنفيذ مشاريع إسكانية وتجارية ضخمة.

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