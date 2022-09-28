مكتب تمثيلي لـ«الاتحاد لائتمان الصادرات» بغرفة الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

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أسست «شركة الاتحاد لائتمان الصادرات» شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية، مكتبها التمثيلي الجديد في الشارقة، وذلك بهدف دعم مسيرة التنوع الاقتصادي والصادرات وإعادة التصدير والاستثمار الأجنبي، والمساهمة بشكل رئيسي في رفع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني.

يهدف إطلاق المكتب التمثيلي الجديد إلى توسيع نطاق عمل الاتحاد لائتمان الصادرات في الإمارات الشمالية بدعم من شركائها الحكوميين، وبالتالي تمكين فريق تطوير الأعمال في الاتحاد لائتمان الصادرات من الوصول بسهولة إلى المصدرين المقيمين في الشارقة لتسهيل حصولهم على خدمات التأمين وتمويل المشاريع وحلول التأمين الفعالة والمناسبة من حيث التكلفة لتوسيع أعمالهم على مستوى العالم.

يأتي افتتاح المكتب في سبتمبر 2022 في أعقاب مذكرات التفاهم الثلاث التي وقعتها الاتحاد لائتمان الصادرات مؤخراً مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي.

وسيتم توفير المكتب من قبل غرفة الشارقة، كما أن الشركة في مرحلة التفاوض مع الجهات الحكومية في المناطق الشمالية الأخرى لفتح مكاتب تمثيلية مماثلة في عجمان ورأس الخيمة والفجيرة.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام تركت الاتحاد لائتمان الصادرات تأثيراً كبيراً على مجتمعات التجارة والأعمال في الإمارات الشمالية من خلال تحقيق نمو استثنائي في التجارة غير النفطية المضمونة، في الشارقة (1.5 مليار درهم)، رأس الخيمة (504 ملايين درهم) الفجيرة (102 مليون درهم)، عجمان (282 مليون درهم) وأم القيوين (159 مليون درهم).

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