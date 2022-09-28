2.2 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 468 مبايعة بقيمة 1.26 مليار درهم، منها 40 مبايعة للأراضي بقيمة 355.16 مليون درهم و428 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 909.49 ملايين .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 145 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 60 مليونا. وجاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة الوصل كأهم مبايعات الشقق والفلل.

تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 111 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم وثالثة في الوصل بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 125 مليونا.

رهونات

وسجلت الرهونات 908.57 ملايين درهم منها 39 رهن أراضٍ بقيمة 846.62 مليون درهم و49 رهن فلل وشقق بقيمة 61.95 مليون درهم، أهمها بمنطقة تلال الغاف بقيمة 416 مليون درهم ورهن بمنطقة مرسى دبي بقيمة 230 مليون درهم.

وتم تسجيل 31 هبة بقيمة 70.3 مليون درهم أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 20 مليونا.

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