ورشة عمل لجمارك دبي حول حماية حقوق الملكية الفكرية

المصدر: (دبي - البيان)

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نظمت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي ورشة عمل حول دور حماية حقوق الملكية الفكرية في تنظيم الوكالات التجارية، وتضمنت ورشة العمل التي حضرها 42 مفتشاً جمركياً التعريف بمفهوم الوكالة التجارية وحدودها ومحددات تطبيقها.

وقال يوسف مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية: نظراً لأهمية تطبيق قانون الوكالات التجارية في الإمارات وذلك للحفاظ على حقوق هذه الوكالات في دولة الإمارات، نظمت الإدارة ورشة عمل لنقل المعرفة إلى منفذي القانون ممثلين بمفتشي جمارك دبي المتواجدين على المنافذ الجمركية، لتوعيتهم بدور حماية حقوق الملكية الفكرية في تنظيم الوكالات التجارية.

وقال محمد بن ناصر مدير قسم حل نزاعات الملكية الفكرية: نظمت الدائرة العام الماضي 10 ورش عمل للتوعية بطرق التعرف على البضائع المقلدة بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية بالإضافة 11 فعالية توعية بحماية حقوق الملكية الفكرية في المدارس والجامعات و8 فعاليات توعية مجتمعية، ليصل إجمالي عدد مبادرات التوعية إلى 29 مبادرة حضرها 2413 مشاركاً من مختلف فئات المجتمع.

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