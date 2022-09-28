«أبوظبي العالمي» يعلن تحديث الإطار التنظيمي لأسواق رأس المال

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي إدخال تعديلات أساسية على الإطار التنظيمي لأسواق رأس المال، تشمل السلع فورية الدفع والأوراق والمشتقات المالية، والمعايير، وتداول الأدوات المالية المعنية بالبيئة والأصول الافتراضية، وذلك بهدف إضافة المزيد من التحسينات على المنظومة المتطورة لسوق أبوظبي العالمي وقدرته على الابتكار وتعزيز مكانة السوق الرائدة في الأسواق المالية.

وكان السوق نشر ورقة استشارية تتضمن هذه المقترحات في مارس. وحظيت هذه المقترحات بتأييد وقبول واسع النطاق من الأطراف المعنية وأصحاب الشأن وأعضاء مجتمع سوق أبوظبي العالمي.

وتتيح التعديلات المقترحة مشاركة أكبر بالأسواق الأولية والثانوية، وتمت صياغتها لتعزيز وتأمين النظام الرقابي لسوق أبوظبي العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضمان عمل المشاركين في السوق وفقاً لأعلى المعايير التنظيمية التي تضمن الحماية لهم وللمستثمرين. حيث تأتي التحسينات المقترحة تلبية لمصالح وأنشطة السوق، ومن بينها الأصول الافتراضية والأوراق المالية والمشتقات والسلع والمعايير، وتشمل أيضاً، منصات التداول والتسوية والمقاصة المرخصة، ومنصات التداول متعددة الأطراف ومنصات التداول المعتمدة، والشركات والأعضاء ومصدري الأوراق المالية والكيانات المدرجة والشركات الراعية للإصدارات المالية.

وسيعمل السوق على تطبيق إطاره التنظيمي على أنشطة تداول السلع فورية الدفع وتجارة الأدوات المالية المعنية بالبيئة، ليصبح بذلك أول مركز مالي دولي بالمنطقة يقدم إطاراً تنظيمياً لهذه لفئة من الأنشطة والأدوات المالية. وللمرة الأولى أيضا، شملت التعديلات قواعد الطرح والإدراج الخاصة بشركات التعدين والبترول.

موافقة

أصبح بإمكان منصات التداول متعددة الأطراف MTFs وأمناء الحفظ في سوق أبوظبي العالمي الحصول على موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي للتداول في الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT). وبذلك يواصل سوق أبوظبي العالمي البناء على ما حققه من إنجازات سباقة في عام 2018 عندما قدم أول إطار تنظيمي شامل من نوعه لتنظيم أنشطة الأصول الافتراضية.

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