«الإمارات العالمية للألمنيوم» تنظم حملة لتوظيف 50 شاباً إماراتياً

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بالتعاون مع هيئة الموارد البشرية بأبوظبي، حملة توظيف في أبوظبي لجذب المزيد من الشباب الإماراتيين في الوظائف الفنية والتشغيلية.

وفي الحملة، تم اختيار أكثر من 50 مواطناً إماراتياً من المدرجين في قوائم الباحثين عن عمل بحسب قاعدة بيانات هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي للمشاركة في برنامج التدريب الوطني الذي تقدمه شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بعد إجراء مقابلات مع ممثلي الشركة. وسيخضع المرشحون الناجحون لتدريب مكثف في الشركة، بدءاً من نوفمبر 2022 ويستمر من 6 أشهر إلى 3 سنوات، اعتماداً على الوظيفة الفنية التي يسعون للحصول عليها.

وسيُوقّع المرشحون الناجحون عقود عمل قبل بدء التدريب في مركز التدريب الفني التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، والذي يوفر برامج معتمدة من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني. وبعد إكمال تدريبهم في المركز، سيتلقى المرشحون مزيداً من التدريب العملي في مواقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم قبل بدء العمل في الوظائف التشغيلية في المصاهر ومحطات الطاقة التابعة للشركة.

ووظفت الشركة أكثر من 100 مواطن إماراتي في العام الماضي، شارك 73 منهم في برامج تدريبية منفصلة، تضمنت برنامج التدريب الوطني في المصهر، الذي تقدمه الشركة برعاية هيئة الموارد البشرية في أبوظبي. وتخرج أكثر من 5,000 إماراتي في هذه البرامج منذ إطلاقها المرة الأولى في عام 1982، وتابع العديد منهم حياتهم المهنية الناجحة بالشركة.

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