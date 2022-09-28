بنك دبي الإسلامي يطلق تمويلاً أخضر للسيارات

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلق بنك دبي الإسلامي تمويلاً أخضر للسيارات يتماشى مع استراتيجيته المؤسسية الخاصة بالاستدامة. ويعكس المنتج الجديد التزام البنك بدعم جهود دولة الإمارات في التوجه نحو اقتصاد أخضر ومستدام.

ويأتي إطلاق منتج تمويل السيارات «إڤولڤ - EVolve» من بنك دبي الإسلامي كحل شامل يهدف إلى المساهمة في توفير بيئة أنظف من خلال طرح حلول مناسبة لشراء السيارات الكهربائية والهجينة، وتشجيع متعاملي البنك على شراء سيارات صديقة للبيئة.

ويتيح تمويل السيارات «إڤولڤ» للمتعاملين الحصول على تمويل سيارات يصل حتى مليون درهم، مع رسوم مخفضة على الدراسة الائتمانية ومستندات المعاملة ومعدلات ربح تفضيلية تبدأ من 1.89% سنوياً على السيارات الجديدة والمستعملة.

كما يوفر التمويل مزايا واسعة إذ سيحظى عملاء البنك بتجربة تمويل بلا أوراق على الإطلاق وخالية من المتاعب، لا تستغرق أكثر من يوم واحد. ويتوفر»إڤولڤ « للمقيمين والمواطنين الإماراتيين الذين تزيد أعمارهم على 21 عاماً، ويحققون دخلاً يزيد على 8,000 درهم شهرياً.

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