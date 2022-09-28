جولة أولى من محادثات الشراكة الاقتصادية مع جورجيا

المصدر: تبليسي - وام

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تواصلت في العاصمة الجورجية تبليسي، أعمال الجولة الأولى من المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وجمهورية جورجيا.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: تواصل الإمارات توسيع قاعدة شراكاتها الاقتصادية مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً، تنفيذاً لخططها الرامية إلى مضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية، وبالتالي المساهمة في جهود مضاعفة الاقتصاد الوطني وصولاً إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030، ومن هنا تأتي أهمية انطلاق الجولة الأولى من المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع جورجيا التي تربطها الإمارات علاقات دبلوماسية واقتصادية قوية تشهد تطوراً مستمراً خلال الأعوام الماضية.

وأضاف: المحادثات تستهدف التوصل لاتفاقية تساهم في الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين إلى آفاق أرحب، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل الزراعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والسياحة، والنقل، والطاقة، وغيرها، مع العمل على تعزيز قدرات القطاع الخاص والترويج للشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتحسين النفاذ إلى الأسواق، وزيادة حجم التجارة الثنائية بشكل مستدام. وهذا يعكس التزاماً مشتركاً بالاستفادة من فرص التعاون بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على مجتمع الأعمال في البلدين.

ويترأس جمعة الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد الفريق الإماراتي المشارك في هذه الجولة، والذي يضم ممثلين عن كل الجهات المعنية في الدولة.

استثمار

وتشير بيانات الاستثمار المباشر بين الجانبين إلى تجاوزها أكثر من مليار دولار في 2021، وتعد دولة الإمارات سادس أكبر مصدر لتلك الاستثمارات بحصة تبلغ حالياً 5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً في جورجيا.

تجارة

تشهد التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع جورجيا نمواً متزايداً، إذ تجاوزت في النصف الأول 166 مليون دولار بنمو قياسي بلغ %104 و%118 و%85 مقارنة بالفترات المثيلة من أعوام 2021 و2020 و2019 على التوالي. وبلغت التجارة في 2021 ما قيمته 223 مليون دولا بنمو v52 مقارنة بعام 2020، وبنسبة %11 مقارنة بعام 2019. وتشكل الإمارات أكثر من %63 من حجم تجارة جورجيا مع الدول العربية.

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