"حر".. مشروع شبابي إماراتي طموح لصناعة مستلزمات الصيد بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أعلنت مجموعة من الشباب الإماراتي الواعد خلال مشاركتهم في معرض أبوظبي للصيد والفروسية 2022، عن إطلاق أحد أكبر المشاريع الشبابية الإماراتية الطموحة في أبوظبي، وهو عبارة عن مصانع لصناعة مستلزمات الصيد والتخييم، تنتج أكثر من 350 منتج إماراتي.

وقال صالح عبدالله، الشريك المؤسس لشركة "حر" لمستلزمات الصيد والرحلات لوازم الخيام والرحلات: أن المشروع الطموح تم تنفيذه وإعطاؤه صبغة محلية خاصة، عبر تسمية كافة منتجات الشركة بأسماء مناطقة ومعالم الدولة التراثية والجغرافية وغيرها، ما يسهم في تعريف الجمهور بحاضر وماضي الدولة ونشر الثقافة التراثية بما تزخر به الدولة من معالم.

وأضاف: تمثل الشركة بداية عهد جديد من الصناعة الإماراتية الأصيلة للوازم الصيد والتخييم في المنطقة، حيث شرعنا في تنفيذ مشروع لتصدير منتجاتنا إلى دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا والشرق الأوسط، مما يرسخ قدرتنا الفنية والنوعية لتقديم أفضل لوازم الصيد.

وأوضح صالح عبدالله، أن الشركة تقدم تشكيلة واسعة من الخيارات العالية المخصصة لمحبي التخييم والصيد، والتي تلبي الحاجات المختلفة المتعلقة بهم، حيث تضم الشركة مراكز تصنيع وخياطة، يعمل بها نخبة من كبار المختصين في هذا المجال، وبأحدث التقنيات التكنولوجية العالمية.

ولفت خالد البلوشي، المتحدث باسم الشركة أن "الحر" تعرض لوازم التخييم، ولوازم المطبخ والتراثيات، ولوازم الشواء والمواقد والمواد الغذائية، كما تختص الشركة ببيع السكاكين والمسنات ومعدات الصيد وإضاءة وكشافات، بالإضافة إلى لوازم سيارات وهواتف.

ويضم الجناح قسماً للخيام يعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخيام والمظلات والكراسي، والحقائب الخاصة بالتقييم.

وأكد البلوشي أن مشاركتهم في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تعتبر من الأحداث المهمة التي ستنتظرها الشركة على مدار العام، لما للمشاركة من فوائد عديدة، من بينها إنعاش حركة البيع للمنتجات التي تعرضها الشركة، وكذلك تعريف الزوار على المنتجات الجديدة لديهم، بالإضافة إلى استقطاب زبائن ومتعاملين جدد، لا سيما وأن المعرض يقصده محبي الصيد ورحلات البر والتخييم.

وأوضح البلوشي أن الشركة تقدم منتجاتها بأسعار تتناسب مع الفئات المهتمة برحلات البر باعتبارها جزءا من الموروث المحلي في الإمارات ومنطقة الخليج العربي.

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