«يو إس نيوز أند وورلد ريبورت»: الإمارات أفضل دولة إقليمياً للاستثمار والسابعة عالمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما نالت المركز السابع عالمياً على مؤشر «أفضل دول العالم للاستثمار»، والذي أصدرته اليوم شبكة «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت» الإعلامية الأمريكية، بالتزامن مع إصدار عام 2022 من مؤشرها السنوي «أفضل دول العالم».

ويرصد مؤشر «أفضل دول العالم للاستثمار» أفضل الدول التي يجدها صُناع القرارات المتعلقة بالمال والأعمال على مستوى العالم جذّابة مالياً وتتمتع بمناخ صديق للأعمال التجارية والاستثمارات.

واستندت الشبكة في تصنيف الدول على المؤشر إلى نتائج استبيان عالمي أجرته على عينة قُوامُها حوالي 4500 مُشارك متنوعين بين قادة شركات ومؤسسات كبرى ومالكو شركات صغيرة.

وفازت الإمارات بالمركز السابع، متفوقة على سويسرا، كندا، والمملكة المتحدة، التي جاءت في المراكز من الثامن إلى العاشر، على التوالي.

كما تفوقت الإمارات أيضاً على استراليا، نيوزيلاندا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، لكسمبورغ، والدول الاسكندنافية الخمس «السويد، النرويج، الدنمرك، فنلندا، وأيسلندا»، والتي جاءت جميعها خارج قائمة العشرة الكبار.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة الدول التي يمكن الاستثمار فيها، بينما جاءت اليابان، كوريا الجنوبية، سنغافورة، الصين، وألمانيا، في المراكز من الثاني إلى السادس، على التوالي.

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