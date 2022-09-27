«دوكاب» تزود مشروع الظفرة بحلول الكابلات ذات الجهد العالي

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مجموعة دوكاب عن حصولها على عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد «EPC» بالكامل لتوريد وتركيب كابلات بقدرة 400 كيلو فولت وملحقاتها لربط محطة الظفرة للطاقة الشمسية في أبوظبي بالشبكة الرئيسية لشركة أبوظبي للنقل والتحكّم «ترانسكو» في الإمارة. ويشمل العقد تغطية عمليات الاختبار والتشغيل للمشروع بما يضمن أعلى مستويات التميز والجودة في نقل الكهرباء.

ويأتي الإعلان عن المشروع تزامناً مع مشاركة دوكاب للمرة الـ14 في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية الذي يعد منصة مثالية لعرض ومناقشة أهم الموضوعات وأحدث المستجدات في مجالات عدة تشمل المياه والطاقة والإدارة البيئية والتنمية المستدامة وتقنيات ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة المتجددة، وفرصة لبناء الشراكات وعقد الصفقات والتعرف على احتياجات السوق.

وقال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب: فخورون بالتعاون مع أهم الشركاء مثل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، و«مصدر» لتشغيل أحد المشاريع المرموقة في مجال الطاقة المتجددة من خلال محطة الظفرة للطاقة الشمسية، ما يعكس القدرات الهندسية والتقنية التي تتمتع بها الشركة في تقديم أعلى المعايير العالمية في حلول الكابلات.

وأسهمت دوكاب ببناء العديد من مشاريع الطاقة الشمسية المختلفة في الدولة بشكل مستمر، وتقوم بتوريد الكابلات اللازمة لأكبر 3 مشاريع للطاقة الشمسية في الإمارات.

ويمثل مشروع الظفرة أحدث مشروع رئيسي للطاقة المتجددة لشركة دوكاب. وكانت الشركة قامت بتوريد منتجاتها من كابلات دوكاب (SolarBICC) المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات قطاع الطاقة الشمسية، إلى مشروعين من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، هما: مشروع محطة «شمس 1» في أبوظبي، ومشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي.

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