"أفايا" تستعرض نموذج عمل "الابتكار المُستدام" في "جيتكس غلوبال"

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة "أفايا" لحلول تبسيط الاتصالات والتعاون الرقمي بين فرق العمل أنها ستستعرض خلال مشاركتها في دورة العام 2022 من "جيتكس غلوبال"، حلولاً لتسريع العمليات التي تعزّز الابتكار وترفع الفعالية خلال تقديم تجارب استثنائية من دون التأثير على عمليات شركات.

وتدعم أفايا عالم الأعمال من خلال حلولها التي تتيح تعزيز نشاط الشركات، بالإضافة إلى توفيرها الأدوات الضرورية لرفع القدرات التنافسية، بغض النظر عن المستوى التكنولوجي الذي تمتلكه المؤسسات حاليا. وفي معرض "جيتكس غلوبال"، ستستعرض أفايا كيفية تسخير الابتكار على مستوى السحابة لتحسين قوة ومرونة الأعمال، حتى وسط التحديات التي تواجهها العمليات اليوم، سواء تعلق ذلك بسلسلة التوريد العالمية أو بنقص المهارات وكوادر العمل. وسيختبر زوار جناح أفايا نموذج عمل "الابتكار المستدام" من خلال مجموعة حالات استخدام محددة في قطاعات متعددة، لتوضيح مكامن القوة في منصة تجارب "أفايا وان كلاود"، وكيف يمكنها مساعدة المؤسسات على تقديم تجارب سلسة للعملاء والموظفين دون الحاجة إلى إجراء تحديثات تكنولوجية شاملة تعطل العمليات القائمة.

وقال نضال أبو لطيف رئيس أفايا العالمية: تتنافس المؤسسات في ميادين الاقتصاد القائم على القيمة التي تنطوي عليها التجربة، وهي بحاجة إلى ميزات وقدرات متقدمة لتقديم الخبرات التي يطلبها عملاؤها وموظفوها. لكنهم يحتاجون أيضاً إلى مسار للانتقال إلى حالة تشغيلية تتيح الحصول على هذه الإمكانات من دون الاضطرار إلى الدخول في متاهة الاستبدال الشامل للحلول التكنولوجية التي يستند إليها نظام العمل، خصوصاً وأن هذا الأمر يتسبب بخضات إدارية وتشغيلية. إن القدرات الاستثنائية التي تتمتع بها أفايا، بوجود منصة "وان كلاود"، بالإضافة إلى نظام عملها الإيكولوجي الشامل، تتيح تقديم قدرات قائمة على السحابة مباشرة ضمن الأنظمة الموجودة لدى الشركات، وهذا أمر بغاية الأهمية بالنسبة لنا ولعملائنا".

وستعرض أﭬايا خلال المشاركة رؤية ونموذج عمل "الابتكار المُستدام" لتمكين المؤسسات من تأمين القدرات التي تحتاجها بهدف تلبية متطلبات العملاء والموظفين، وبذات الوقت المحافظة على استقرار عملياتهم القائمة. وستستضيف أﭬايا أيضا عددا من شركائها في عالم التكنولوجيا ضمن جناحها في جيتكس، ما سيساهم في تسليط الضوء على اتساع وعمق النظام الإيكولوجي الخاص بحلولها "أﭬايا وان كلاود" للارتقاء بتجارب الموظفين والعملاء بأقل قدر من التأثير على سير الأعمال والنشاطات في الشركات.

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