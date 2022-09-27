«تينابل» تستعرض في جيتكس 2022 حلول إدارة التعرّض للأخطار

المصدر: دبي - البيان

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تشارك تينابل، الشركة المختصة بإدارة التعرض للأخطار السيبرانية، في فعاليات معرض جيتكس العالمي الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 10 وحتى 14 أكتوبر 2022. وتستعرض الشركة في الفعالية مجموعتها من حلول إدارة التعرّض المستمر للأخطار التي تناسب التهديدات المعاصرة وتساعد المؤسسات على ترجمة البيانات الفنية للأصول وبيانات التهديدات ونقاط الضعف إلى رؤية واضحة ومعلومات استقصائية تساعدها على اتخاذ الإجراءات المناسبة.

ويأتي انعقاد جيتكس في وقت يشهد ارتفاعاً كبيراً في هجمات طلب الفدية والتهديدات الأمنية والاختراقات والكثير من نقاط الضعف الجديدة، الأمر الذي يرهق فرق الأمن السيبراني ويضاعف العبء المفروض عليها. كما يأتي ذلك في أعقاب زيادة ضخمة في عدد الشركات والمؤسسات التي تبنّت تقنيات جديدة كالحوسبة السحابية والتطبيقات الجديدة واستخدام الأجهزة الشخصية وأدوات العمل من بعد ما زاد من المساحات المعرّضة للهجمات والأخطار المؤسسية.

وقال ماهر جاد الله، المدير الأول للشرق الأوسط وشمالي أفريقيا لدى تينابل: حينما نفكّر في أمن الشبكات التقليدية، فإن الهدف الأساسي تعزيز حماية محيطها لمنع التهديدات من اختراقها والنفاذ إلى الشبكات، إلا أن أسلوب العمل الحالي يعني أن هذه الطريقة لم تعد مُجدية. ونستهدف من مشاركتنا في جيتكس 2022 مساعدة المؤسسات على فهم المساحة المستهدفة بالتهديدات.

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