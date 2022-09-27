هيئة المنطقة الحرة الدولية في دبي تبرم شراكة مع جامعة ألمانية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة المنطقة الحرة الدولية في دبي إبرام شراكة مع كلية الدراسات العليا بجامعة هايلبرون (HUGS)، وهي مؤسسة مختصة بتوفير التعليم العالي في مجال الأعمال التجارية في ألمانيا.

وقال هولجر شليشتر، رئيس الشؤون المالية لدى هيئة المنطقة الحرة الدولية: نتشارك مع كلية الدراسات العليا بجامعة هايلبرون، مدرسة الأعمال في أوروبا، سعياً منا لتزويد مجتمع هيئة المنطقة الحرة الدولية بأدوات ممنهجة تساهم في تعزيز قدراته. ونؤكد في هيئة المنطقة الحرة الدولية على التزامنا بتطوير القوى العاملة ورواد الأعمال في الإمارات.

وقدمت أكاديمية هيئة المنطقة الحرة الدولية على مدار الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022 أكثر من 7.000 جلسة للشركاء المحترفين، عادلت 15.000 ساعة تدريب، وذلك لآلاف المشاركين. كذلك تواصل هيئة المنطقة الحرة الدولية في دبي تمكين المزايا ذات القيمة المضافة كجزء من منظومة الأعمال، وذلك لدعم الاستثمار وزيادة استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال إلى المنطقة.

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