«دبي القابضة» تستمر في دعم مبادرة «دبي تبادر»

المصدر: دبي - البيان

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تستمر «دبي القابضة لإدارة الأصول» بدعم مبادرة «دبي تبادر» للاستدامة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف توعية مختلف شرائح المجتمع بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وتشجيعهم على ترشيد استهلاك عبوات المياه البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

وتُعد «دبي القابضة لإدارة الأصول» مساهماً بارزاً في تنمية وتطوير قطاعات السياحة والترفيه والأعمال في دبي من خلال محفظتها الفريدة التي تشمل العديد من الأصول البارزة بما في ذلك 20 وجهة تسوق رائدة مثل بلوواترز وسوق مدينة جميرا وجي بي آر وأوتلت فيليج وبوكس بارك وغيرها.

وقال فريد عبدالرحمن، مدير عام وجهات التسوق، لدى دبي القابضة لإدارة الأصول: «تأتي المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتعكس الوجه الحضاري لدبي وتؤكد التزامها بقضايا الاستدامة، وبدورنا وكجزء من استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية عملنا على دعم المبادرة من خلال تثبيت أجهزة توفّر مياه الشرب مجاناً في مختلف وجهاتنا وتشجيع زوار وجهاتنا على تبني سلوكيات إيجابية وترشيد استخدام العبوات البلاستيكية».

وأضاف: «نحن فخورون بتبني العديد من الممارسات التي تدعم الاستدامة البيئية، بما في ذلك تقنيات ترشيد استخدام المياه والطاقة وخفض الانبعاثات ودعم إعادة التدوير وغيرها، ويسرنا أن نكون جزءاً من هذه المبادرة الريادية والوصول إلى إنجاز يتمثل بتوفير استخدام حوالي 800 ألف عبوة مياه بلاستيكية حتى الآن، ونتطلع للعمل على المزيد من المبادرات لتشجيع الأجيال القادمة على القيام بخطوات ملموسة تسهم في حماية البيئة وتحفظ مواردنا الطبيعية».

ومنذ انطلاق المبادرة مطلع العام الحالي، تم تثبيت أجهزة لتوزيع مياه الشرب النقية مجاناً في كل من بلوواترز والسيف وذا ووك - جي بي آر وسوق مدينة جميرا وغيرها من الوجهات، ما أسهم في توفير استخدام حوالي 800 ألف عبوة مياه من خلال تزويد ضيوف وزوار مختلف وجهاتها بأكثر من 400 ألف لتر من مياه الشرب. وتجدر الإشارة إلى أن بلوواترز أسهمت في تزويد زوارها بحوالي 70 ألف لتر من مياه الشرب وبالتالي توفير استخدام 140 ألف عبوة مياه من فئة الـ500 مل، أما السيف فقدت زودت زوارها بحوالي 51 ألف لتر من المياه وأسهمت في توفير حوالي 100 ألف عبوة من الفئة نفسها المذكورة سابقاً، أما جي بي آر فزودت زوارها بحوالي 48 ألف لتر من المياه لتوفر استخدام 96 ألف قارورة مياه، ومدينة جميرا زودت 19 ألف لتر لتسهم في توفير حوالي 38 ألف قارورة مياه.

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