33 متحدثاً يشاركون في «أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال»

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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اختتمت أمس في منارة السعديات فعاليات الدورة الثانية من «أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال» التي نظمها مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

أكد مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض – لـ «البيان» مشاركة أكثر من 33 متحدثاً رسمياً من بينهم خبراء دوليين لبحث احتياجات القطاع وكيفية مواجهة التحديات، مشيراً إلى تنظيم نحو 16 فعالية متنوعة موسعة على مدار يومين تناولت مختلف القضايا المهمة المتعلقة بقطاع سياحة الأعمال بمشاركة أهم خبراء سياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض من مختلف دول العالم. وأضاف إن الدورة الثانية شهدت حوارات وندوات وورش العمل تناولت العديد من الموضوعات من بينها التحديات المستقبلية والتحول الرقمي واستراتيجيات تقديم عروض استضافة الفعاليات والاستدامة. وأضاف إن الدورة الثانية تميزت بحضور كبير من الجمعيات الدولية ورواد القطاع ومنظمي المؤتمرات والمعارض المهنية، وشركات إدارة الوجهات، ووكالات السفر والسياحة، ومزودي خدمات الفعاليات، وشركات الضيافة، ومالكي المرافق والقاعات، ومراكز المؤتمرات وشركات إدارتها، وشركات الأبحاث، حيث وفرت منصة مثالية لتسليط الضوء على التجارب الناجحة وأفضل الممارسات، وبحث سبل تعزيز الشراكات الحالية وبناء علاقات تعاون جديدة.

13 جلسة

وشهد اليوم الختامي تنظيم 13 جلسة بمشاركة العديد من الخبراء تناولت العديد من القضايا، كما تم تخصيص جلسة لمناقشة طرق التنقل في المستقبل وكيفية خلق طرق جديدة لكسب الأعمال، وكيفية التعامل مع الأسواق في بيئة اقتصادية متقلبة وغيرها من الموضوعات.

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