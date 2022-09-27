شراكة بين «الفطيم الهندسية للتقنية» و«داهوا» لاستخدام الذكاء الاصطناعي في دبي فستيفال سيتي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن قسم خدمات البنية التحتية في شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة، المزود الرائد للحلول الهندسية والتقنية المتكاملة، عن تعاونه مع شركة داهوا تكنولوجي لتركيب نظامي كاميرات المراقبة والتعرف التلقائي على أرقام السيارات القائمين على الذكاء الاصطناعي في دبي فستيفال سيتي، الوجهة المتكاملة للعائلات.

ويوفر هذا التعاون إمكانات أمنية متطورة في جميع أرجاء دبي فستيفال سيتي ومحيطها بالاعتماد على حل المراقبة بالوقت الفعلي الموثوق والمبتكر والقائم على الذكاء الاصطناعي من داهوا، والذي يضمن بيئة آمنة تسهم في تعزيز ثقة وطمأنينة المقيمين والمستأجرين وزوّار المركز التجاري.

ويتضمن نظام كاميرات المراقبة الجديد مزايا فريدة تشمل تتبع الحركة الذكي، وكشف الأجسام المشبوهة، ومعلومات حركة السيارات، والتي تتكامل مع لوحة تحكم تُحصي عدد السيارات الموجودة في دبي فستيفال سيتي بالوقت الفعلي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مورالي سيرباكام، مدير عام شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة: «يسرنا التعاون مع داهوا تكنولوجي لتحديث أنظمة كاميرات المراقبة في دبي فستيفال سيتي بهدف توفير بيئة آمنة ونمط حياة ذكي. ونحرص على تزويد عملائنا بحلول شاملة تتمحور حول أعمالهم، من خلال التعاون مع شركات تشاركنا الرؤى ذاتها وتسعى دوماً لتوفير القيمة المجزية والكفاءة العالية والفرص المميزة، بهدف دعم نمو الشركات ومنح المستخدمين النهائيين القيمة التي ينشدونها».

ويأتي تعاون دبي فستيفال سيتي مع مجموعة الفطيم العقارية وداهوا تكنولوجي في إطار سعي الوجهة إلى تأسيس مجتمعات قائمة على الابتكار، حيث تهدف الشراكة إلى إرساء نظام مراقبة ذكي وفعّال يضمن تعزيز الأمن والأمان لزوّار المول وجميع المقيمين والمستأجرين في الوجهة.

وبدوره قال سامر ظبيان، مدير العقارات السكنية والتجارية لدى مجموعة الفطيم العقارية: «نسعى إلى استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنشاء مركز تحكم متقدم بهدف رفع مستوى الأمان في دبي فستيفال سيتي، والارتقاء بمكانة الوجهة ودعم رؤية دبي لأن تصبح مدينة ذكية تواكب المستقبل. ويضمن تحديث النظام للمقيمين تعزيز الأمن والأمان وتحسين إدارة الحركة المرورية لتوفير تجربة إقامة أكثر راحة».

من جانبه قال محمد بلال أفضال خان، مدير تطوير الأعمال في الإمارات لدى شركة داهوا تكنولوجي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نفخر بالتعاون مع الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة بهدف توفير منتجات موثوقة ومبتكرة تستند إلى مكانتنا كشركة رائدة عالمياً في تقديم خدمات وحلول إنترنت الأشياء الذكية في مجال الفيديو. ويتيح دعم أنظمة كاميرات المراقبة في دبي فستيفال بتقنيات الذكاء الاصطناعي حماية أمنية بالوقت الفعلي تضمن أعلى معايير الحياة الآمنة والذكية».

ويعتمد قسم خدمات البنية التحتية لدى الفطيم للهندسة التقنية المحدودة مبادئ التفكير التصميمي، إلى جانب إطار عمل يتيح التعاون مع العملاء لمعالجة المشكلات التي تواجههم خلال مسيرة تحولهم الرقمي. ويتمثل هدف الشركة الرئيسي في تحفيز نمو الأعمال وتوطيد علاقاتها مع العملاء من خلال تلبية جميع المتطلبات باستخدام الحلول المبتكرة، مثل المعدات السمعية والبصرية ومعدات البث والحلول الأمنية وأنظمة الجهد شديد الانخفاض وحلول تطبيقات الصوت وحلول البنية التحتية ومجموعات البيانات.

وتُعد الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة إحدى شركات تكامل الأنظمة الرائدة في المنطقة، وهي تحرص على الاستثمار في حلول الأعمال المستقبلية للشركات وتساعدها على النمو وتحسين أدائها وتحقيق النجاح الذي تطمح له، من خلال توفير الخبرات والبنية التحتية المناسبة والفرص المواتية لتحويل الأفكار المميزة إلى قيمة تجارية ملموسة.

وتعد شركة الفطيم الهندسية للتقنية، التي تأسست منذ أكثر من 45 عاماً، في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، وتمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات فيها، الخيار الأول في السوق لحلول الهندسة والتكنولوجيا الشاملة. كما تُعد المزوّد الرائد في القطاع للمنتجات والخدمات الموثوقة، بما يشمل منتجات الميكانيك والكهرباء والسباكة وتكييف الهواء والسقالات وحلول الوصول والمصاعد والسلالم المتحركة وأنظمة التحكم وسلامة الحياة ومنتجات البناء وإدارة الطاقة وإدارة المرافق والتحول الرقمي وتكنولوجيا البنى التحتية في قطاع البناء. وتركز شركة الفطيم الهندسية للتقنية على دعم الشركات الباحثة عن التطور والارتقاء بمكانة عملائها وشركائها وتعزيز موثوقيتها والالتزام بمواعيد الإنجاز.

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