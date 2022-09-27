«جلف كرافت» تكشف عن أحدث منتجاتها في معرض موناكو لليخوت

المصدر: دبي ـ البيان

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في إطار التزامها المستمر تجاه السوق الأوروبية، تستعد شركة «الخليج لصناعة القوارب» (جلف كرافت)، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في صناعة اليخوت والقوارب، للكشف عن إعلانٍ مهم سيبهر القطاع خلال مشاركتها في فعاليات معرض موناكو لليخوت.

تأسست «جلف كرافت» في دولة الإمارات عام 1982، وهي من شركات صناعة اليخوت والقوارب المتكاملة في العالم، ولديها سجل حافل بالنجاح في تصميم وتسليم سفن عالية الجودة وفائقة الأداء ترسم معالم أسلوب الحياة البحرية العصرية. وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، نجحت «جلف كرافت» في الانتقال من كونها شركة إقليمية رائدة في تصنيع القوارب إلى علامة تجارية عالمية معروفة بابتكاراتها في تصميم اليخوت والقوارب.

واحتفاءً بالذكرى السنوية الأربعين لتأسيسها، وخلال مشاركتها في معرض موناكو الدولي الرائد، تعتزم «جلف كرافت» الشهيرة بإمكاناتها المتميزة في مجالات التصميم والابتكار والإنتاج، إدهاش عشاق اليخوت بإعلانٍ خاص سيرسخ مكانتها الرائدة في القطاع على صعيدي الابتكار والتكنولوجيا ويدعم مجموعتها من يخوت «ماجستي» فائقة الفخامة.

وتحظى «جلف كرافت» بمكانة دولية مرموقة كشركة رائدة في إنتاج الهياكل من المواد المركبة، ولطالما عملت على الارتقاء بمستوى التصاميم والأداء وترسيخ سمعتها في الاستخدام المبتكر للهياكل المصنّعة من مواد مركبة مع يخت «ماجستي 175»، الأكبر من نوعه في العالم والمصنوع من مواد مركبة، معززةً بذلك قدراتها في مجال تصنيع القوارب ومكانة دولة الإمارات كرائدة في قطاع يخوت السوبر العالمي.

وعقب إطلاقه لأول مرة في أوروبا خلال مهرجان كان لليخوت، تعتزم الشركة عرض يخت السوبر «ماجستي 120» - أصغر يخت مكون من ثلاثة طوابق ضمن يخوت «ماجستي»، والذي تم الكشف عنه لأول مرة في معرض موناكو لليخوت عام 2019 - لأول مرة بجانب يخت «ماجستي 100»؛ أكثر طرازات «جلف كرافت» مبيعاً في عام 2021.

وبوصفها مساهماً بارزاً في قطاع التصنيع لدولة الإمارات وتفخر بتمثيل الدولة ورفع علمها عالياً في العديد من الموانئ والمرافئ الدولية، ستلعب شركة «جلف كرافت» الإماراتية دوراً أساسياً في تسليط الضوء على الحضور المتنامي للدولة كوجهة ناشئة لليخوت، وذلك من خلال مشاركتها في جلسة حوارية تستضيفها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

انطلق معرض موناكو لليخوت في عام 1991، ليصبح أحد أبرز فعاليات القطاع، والمعرض الوحيد المخصص ليخوت السوبر الفاخرة. ويُقام هذا الحدث الدولي سنوياً في ميناء هرقل بمشاركة أكثر من 100 يخت يزيد طولها على 30 متراً بتصاميم جديدة ومبتكرة كل عام. ويتم تنظيم معرض موناكو لليخوت تحت الرعاية السامية للأمير ألبير الثاني، أمير موناكو، ومن المقرر إقامة دورته هذا العام في الفترة من 28 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2022.

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