مجموعة شلهوب تستحوذ على حصة الأغلبية في منصة «ثريدز ستايلنج»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مجموعة شلهوب ومقرها دبي عن استحواذها على حصة الأغلبية في «ثريدز ستايلنج» (Threads Styling)، المنصة الرائدة لبيع المنتجات الفاخرة وتقديم خدمات التسوق الشخصي، والتي تتخذ من لندن مقراً لها، حيث تملكت مجموعة شلهوب جميع أسهم «ثريدز ستايلنج»، عدا تلك التي تمتلكها صوفي هيل، مؤسسة المنصة ورئيستها التنفيذية.

وتتجاوز «ثريدز ستايلنج» نماذج التجارة التقليدية لتقدم خدمة تسوق شخصية اجتماعية فريدة من نوعها من خلال المنصات الاجتماعية وتقنيات التجارة القائمة على الدردشة مع العملاء. ولقد فرضت المنصة مكانتها في عالم الأزياء والموضة، وذلك عبر تقديمها محتوى مميزاً في السوق لإلهام عملائها من الأجيال الشابة والجديدة عبر قنواتها في إنستغرام وسناب وتيك توك.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز جهود التحول الرقمي التي تدعمها مجموعة شلهوب وتوسيع نطاق استثماراتها في المنصات الرقمية، وتواجدها عبر الإنترنت، كما أنها توفر إمكانات وفرصاً جديدة للتفاعل مع العملاء وإضفاء الطابع الشخصي على تجاربهم. ومع تضافر المعرفة العميقة بالعملاء والأسواق لدى مجموعة شلهوب وما تقدمه منصة «ثريدز ستايلنج» من تجارب مميزة للعملاء عبر الإنترنت، يمكن تقديم تجربة رائعة للمستهلكين وشركاء العلامتين التجاريتين.

وفي هذا الإطار، قالت شارميلا مورات، مديرة الاستثمار في مجموعة شلهوب: «تعتبر هذه الشراكة خطوة مهمة ضمن استراتيجيتنا لتوسيع حضورنا الرقمي وانتشارنا العالمي، وذلك عبر تقديم تجارب استثنائية لعملاء المنتجات الفاخرة، وإلهامهم والتأثير فيهم من خلال محتوى رقمي مبتكر ومميز».

ومن جانبها، قالت صوفي هيل، مؤسسة «ثريدز ستايلنج» ورئيستها التنفيذية: «نحن سعداء بالشراكة مع مجموعة شلهوب لتعزيز حضورنا في دول مجلس التعاون الخليجي. لدينا قاعدة عملاء قوية في المنطقة، والآن مع وجود مجموعة شلهوب في هذه السوق ستصبح لدينا فرصة لتعزيز قدراتنا ومواصلة مسيرتنا بالتعاون مع شريك استراتيجي».

يذكر أن شركة «روثتشايلد أند كو» (Rothchild & Co) كانت المستشار المالي للصفقة و«فريشفيلدز بروكهاوس ديرنغر» (Freshfields Bruckaus Deringer) «كانت مستشارها القانوني لمجموعة شلهوب. وكانت»برودغيت أدفايزرز«(Broadgate Advisors) المستشار المالي و»لاثام أند واتكينز«(Latham & Watkins) المستشار القانوني لجهة»ثريدز ستايلنج"، التي ستواصل العمل كياناً مستقلاً تحت إدارة صوفي هيل.

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