«إيبارزا» تتوسع في الإمارات بإطلاق مجموعتها الخارجية المتنوّعة

المصدر: أبوظبي- البيان

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تستعد «إيبارزا»، العلامة التجارية المتخصصة في عالم الأثاث والمفروشات والديكور المنزلي الفاخر لتوسيع نشاطها في الإمارات، ومن خلال فرعيها في أبوظبي ودبي وعلى هامش انطلاق معرض دبي للمفروشات بإطلاق مجموعتها الجديدة من المفروشات الخارجية بفرعيه في أبوظبي ودبي، والتي تؤكد هذه العلامة التجارية من خلالها أنها ليست مجرد متجر أثاث، بل هي الوجهة التي تمتلك فلسفةً رائدة تجمع من خلالها بين الشعور بالراحة والرفاهية والتصاميم المميّزة والمواد ذات الجودة العالية والأسعار المقبولة.

وتملك «إيبارزا» خبرةً في عالم المفروشات تمتد إلى أكثر من 15 عاماً، كرّست خلالها مفاهيم خاصة تلتزم بها في كل ما تقوم به. ومع حلول فصل الشتاء حاملاً معه الأجواء المناخية اللطيفة التي يترقّبها الجميع في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يحلو السهر والجلسات في الهواء الطلق مع أفراد العائلة والأصدقاء، أعلنت هذه العلامة التجارية عن إطلاقها مجموعتها الجديدة من قطع الأثاث والمفروشات الخارجية التي تضفي المزيد من الجمال والدفء، وتجعل من الحديقة المنزلية واحة خاصة وفريدة للاسترخاء والاستمتاع بأروع الأجواء.

وقال معنى أبو دقة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيبارزا»: المعلوم أنّ ديكور الحدائق المنزلية والجلسات الخارجية لا يقلّ أهمية عن الديكور الداخلي للمنزل، كونه يشكلّ امتداداً لجمالياته، ويعكس أسلوب أصحاب البيت في حسن استقبال ضيوفهم والاستمتاع برفقتهم خلال الجلسات في الهواء الطلق وتناول الشاي في أرجاء الحديقة. ومن هذا المنطلق أطلقت «إيبارزا» مجموعتها الجديدة للأثاث الخارجي، المميّزة بتصاميمها المتنوّعة وألوانها الغنية التي تضفي الطابع العصري والشعور بالراحة والاسترخاء.

وأضاف: تشتمل المجموعة الجديدة من المفروشات الخارجية من «إيبارزا» على تشكيلات واسعة من المقاعد والكراسي وطاولات الطعام وطاولات القهوة والسجاد المتعدّد المقاسات والمظلات وكراسي الاستلقاء والأحواض وأواني الشتول وغيرها من قطع الديكور. وتملأنا الحماسة لطرح مجموعتنا الجديدة من قطع الأثاث والمفروشات الخارجية الجديدة لموسم الشتاء، والتي تضم قطعاً رائعة تنفرد بجودتها العالية وتصاميمها العصرية التي تلائم جميع الأذواق وتلبّي رغبة عملائنا في الحصول على أجمل قطع الأثاث والديكور الخارجي.

وتولي «إيبارزا» مسألة تلبية جميع احتياجات عملائها أهمية قصوى، ويظهر هذا جلياً في مجموعتها الجديدة والواسعة من المفروشات الخارجية، مع طاولات الطعام والطاولات الجانبية المصنوعة من الزجاج الصلب والألمنيوم المقاوم للصدأ. كما توفّر المزيد من المنتجات الكفيلة بمنح الحديقة المنزلية طابعاً عصرياً، مثل السجّاد المصنوع من قماش البوليستر الناعم الملمس والمضاد للحساسية والسهل التنظيف، مع الإشارة إلى أنّ خبراء التصميم يؤكدون أنّ لحضور السجّاد في الحدائق والجلسات الخارجية والشرفات أهميةً كبرى، كونه يضفي الشعور بالفخامة والدفء والراحة.

وتوفّر «إيبارزا» خدمة تصميم مجانية، وتقدّم نصائح لعملائها من قبل خبراء ومصمّمين محترفين، تشمل أفضل الإرشادات والحلول العملية حول كيفية الاستفادة القصوى من المساحات الخارجية والداخلية.

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