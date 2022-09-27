مهرجان دبي للمفروشات ينطلق 30 سبتمبر بمشاركة مراكز التسوق

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعود «مهرجان دبي للمفروشات 2022» في دورته الرابعة خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 13 أكتوبر، حيث يقدم مجموعة من التخفيضات والعروض الترويجية الجديدة في عدد من مراكز التسوق والمتاجر المنتشرة في مختلف أنحاء دبي، لإتاحة المجال أمام المتسوقين لإعادة تجديد وتأثيث شققهم ومنازلهم، حيث يقدم مجموعة من الأفكار المبتكرة والعروض المتنوعة على أحدث قطع الأثاث والتجهيزات المنزلية.

وتقدم معارض الأثاث والمفروشات العديد من العروض والتخفيضات على أفضل العلامات التجارية، المحلية والعالمية، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات وورش العمل المتخصصة في مجال التصميم الداخلي بمشاركة خبراء في هذا المجال.

التخفيضات والعروض التسويقية

سوف يبدأ المهرجان فعالياته مع تخفيضات نهاية الأسبوع الكبرى في المستودعات في الفترة من 30 سبتمبر حتى 2 أكتوبر، حيث تقدم عدة متاجر تخفيضات تصل نسبتها إلى 80 بالمئة، وذلك في «هوم سنتر» (Home Center)، و«هوم بوكس» (Home Box) في الواحة مول، و«هومز آر أص» (Homes R Us) في ابن بطوطة مول، وحول الإمارات للمفروشات المنزلية في مدينة مول، و«دانوب هوم» (Danube Home) في البرشاء مول.

كما تقدم متاجر «هيما أمستردام» HEMA AMSTERDAM المنتشرة في جميع أنحاء دبي عرض «اشترِ قطعتين واحصل على الأخرى مجاناً» على مجموعة مختارة خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 13 أكتوبر. ويقدم العرض ذاته على جميع المنتجات في سيتي سنتر ديرة وابن بطوطة مول لفترة محدودة من 30 سبتمبر حتى 2 أكتوبر. ويوفر «جاشنمال هوم» Jashenmal Home فرصة رائعة لتجديد المنزل عبر تقديم قسيمة هدايا خاصة بقيمة 250 درهماً مع كل عملية شراء بقيمة 1000 درهم.

وخلال المهرجان، سيستفيد المتسوقون من العروض الترويجية على مجموعة مميزة من الأدوات والتجهيزات المنزلية لأشهر العلامات التجارية، حيث تقدم هذا العام محلات «ماركس آند سبنسر» تخفيضات بنسبة 50 بالمئة على منتجات مطبخ مختارة. كما يقدم «هارمان هاوس» هدية خاصة عند شراء منتجات منزلية مختارة.

كما يقدم «ذا ون» (The One) في القوز وجميرا مجموعة مختارة من منتجاته بتخفيضات تصل حتى 50 بالمئة على جميع المنتجات الأخيرة، وتخفيضات 70 بالمئة على المنتجات المتضررة قليلاً. كما يمكن الاستفادة من تخفيضات بنسبة 30 بالمئة و50 بالمئة على جميع المنتجات تقريباً، والتي تشمل التشكيلات الجديدة لدى محلات ذا ون جميرا. وتتوفر مجموعة «أوشن ريتريت» (Ocean Retreat) في ذا ون في مول الإمارات والقوز.

كما تُعرض المنتجات المفضلة للمنزل والأثاث بتخفيضات تتراوح ما بين 25 بالمئة حتى 75 بالمئة لدى ويليامز سونوما، والمتحف، ومفروشات الحذيفة، وسيدار الإمارات، وناتوزي، وكينج كويل، وسابسا، وبلومر، وبوتري بارن، ومفروشات إيبارزا، وتافولا وويست إلم، وإتش آند إم وموجي ودبنهامز وكريستال عصفور وكوالا ليفينج وهوم سنتر وجاشنمال هوم.

الأنشطة والفعاليات

خلال مهرجان دبي للمفروشات، يمكن للمتسوقين زيارة سوق دبي للمفروشات في ند الشبا 3، وسوق مواد البناء ورسان 3، وهما من تنظيم بلدية دبي، حيث توجد هناك مجموعة كبيرة من الأثاث ومواد البناء والمنتجات المنزلية الأخرى بتخفيضات تصل إلى 50 %.

ويستفيد عملاء شير من تخفيضات بنسبة 20 % على منتجات مختارة في متاجر «ليجو»، ويمكنهم الدخول في السحب لربح تجديد غرفة مع ليجو، والتي تصل قيمتها إلى 5000 درهم.

ومن جهته أعلن حي دبي للتصميم D3، الوجهة العالمية الرائدة التي تدعم الإبداع، عن تنظيم فعالية التصميم الداخلي المبتكر خلال أيام المهرجان، والتي ستقدم احتفالية رائعة بمجال التصميم والديكور، وتدعو الزوار والمتسوقين لتغيير منظورهم تجاه منازلهم وإعادة التفكير بطرق تصميم مبتكرة.

وسوف تقدم مجموعة كبيرة من المتاجر العصرية الراقية، ومنها كريستوفر جاي، أركيد، هاندز، هانتر دوغلاس، مجموعة كارت، لاسفيت، ميزون لاماسو ليفينج ديفاني، موسر، سينسي، سيسيس، سول ديزاين، تريند وفيترا، تخفيضات من 25 بالمئة حتى 75 بالمئة على مجموعات مختارة لفترة أسبوعين.

السحوبات والجوائز

يعد المهرجان الوقت المثالي لتجديد أثاث المنزل واستكشاف أحدث الاتجاهات في منتجات الديكور الداخلي والتصميمات ومجموعات الأثاث التي تناسب كل ذوق. ويقدم مهرجان دبي للمفروشات سلسلة من المسابقات وتقديم الجوائز التي تتنوع ما بين تجديد الغرف وقسائم المشتريات، وأيضاً فرصة العمر للفوز بشقة جديدة كلياً في سحب آي ديلز الكبير.

وقد عقدت متاجر «شاتلز آند مور» شراكة خلال المهرجان مع منصة Stake العقارية عبر الإنترنت، لتقديم عروض وصفقات مميزة للمنازل، فمقابل كل 500 درهم يتم إنفاقها عبر الإنترنت أو في متاجر «شاتلز آند مور» في جميع أنحاء دبي، يحظى المتسوقون بفرصة ربح جائزة يومية عبارة عن قسيمة شرائية لدى «شاتلز أند مور» بقيمة 1000 درهم، إضافة إلى 1000 درهم في رصيد منصة Stake. كما تقدم «شاتلز آند مور» جائزة كبرى مع ختام مهرجان دبي للمفروشات، عبارة عن قسيمة شرائية بقيمة 5000 درهم، و5000 درهم رصيد Stake.

كما يمكن للمتسوقين الفوز بجوائز مذهلة خلال فترة المهرجان، مثل مكنسة Dyson V11 Absolute Cordless مقابل إنفاق 1000 درهم أو أكثر لدى محلات جمبو للإلكترونيات. كما يحصل المتسوقون الذين ينفقون 1000 درهم أو أكثر في أي متجر منزلي في جميع أنحاء دبي فيستفال سيتي مول على فرصة للفوز بقسيمة هدايا بقيمة 10000 درهم من إيكيا لتأثيث المنزل، حيث سيتم اختيار 5 فائزين.

وفي سيتي سنتر ديرة، يمكن تحقيق أقصى استفادة من مهرجان دبي للمفروشات وفرصة الفوز بهاتف من أربعة هواتف iPhone 14 Pro Max، عند الشراء بأكثر من 500 درهم في أي متجر إلكترونيات في المركز. ويحصل المتسوقون أيضاً على 10 أضعاف نقاط شير إضافية مع مشتريات المنزل والأثاث أو الأجهزة الإلكترونية.

وعند إنفاق 2000 درهم لدى دبي فستيفال بلازا، يحصل المتسوقون على استرداد نقدي بنسبة 10 بالمئة عند التسوق، مع استرداد نقدي يصل إلى 100.000 درهم. ويمكن ربح ضعف الاسترداد النقدي بنسبة 20 بالمئة في متاجر «كير» (KARE) و«ستريس ليس» (Stress Less).

واحصل على تذكرة لدخول السحب لربح 100.000 درهم عند الشراء بـ2000 درهم عبر الإنترنت أو في متاجر «كريت آند باريل» (Crate & Barrel) في دبي. وكلما زاد الإنفاق زادت فرص الربح في السحب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز