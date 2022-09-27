60% خصومات «جوهرة» في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات

المصدر: دبي - البيان

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تستعد مجوهرات جوهرة للمشاركة في فعاليات معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في دورته الخمسين في مركز معارض إكسبو الشارقة وذلك في الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر.

وستقدم مجوهرات جوهرة العلامة الإماراتية الرائدة في عالم المجوهرات مجموعة من تصاميمها الحصرية والراقية التي تتميز بها كعادتها، من المجوهرات الذهبية المصقولة بحرفية عالية إلى مجوهراتها الماسية التي لا مثيل لها ببريقها وجمالها والمخصصة لكل الأذواق والمناسبات.

كما ستقدم مجوهرات حصرية من مجموعتها المعروفة «دانة» والتي تضم تصاميم في غاية الجمال من اللؤلؤ والذهب بأشكال وأحجام متنوعة تخطف القلوب، منها ما هو كلاسيكي ومنها ما هو عصري ليناسب كل الإطلالات.

ولم يتوقف الأمر على هذه التصاميم الرائعة ولكن ستفاجئنا مجوهرات جوهرة احتفالاً بدورة المعرض الــ50 بإطلاق عرض حصري خلال فترة المعرض وذلك بتقديمها خصماً 60% على تشكيلات مختارة من المجوهرات الماسية واللؤلؤ.

وبهذه المناسبة قال محمد تمجيد عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لمجوهرات جوهرة: «يسعدنا التواجد في معرض الشرق الأوسط للذهب والمجوهرات والذي يعد واحداً من أهم الفعاليات والأحداث في إمارة الشارقة، فقد أصبح واحداً من أهم معارض المجوهرات عالمياً التي تستقطب أهم رواد تجارة المجوهرات من حول العالم، واحتفالاً بهذه الدورة الـ50 للمعرض يسعدنا تقديم خصومات حصرية في منصتنا خلال فترة المعرض - 60% على تشكيلات مختارة من مجوهرات الماس واللؤلؤ».

يمكنكم زيارة منصة عرض مجوهرات جوهرة في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في إكسبو الشارقة من 5 وحتى 9 أكتوبر لتتعرفوا على تشكيلاتها وتصاميمها المميزة.

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