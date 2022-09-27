غرفة تجارة دبي و«مجلس تجار حتا» يبحثان مبادرات المرحلة المقبلة

المصدر: دبي - البيان

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بحثت غرفة تجارة دبي مع أعضاء مجلس تجار حتا، مشاريع وخطط ومبادرات المرحلة المقبلة للمجلس ضمن الجهود المشتركة لتحقيق مستهدفات الخطة الشاملة لتطوير حتا التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وناقشت غرفة تجارة دبي، التي تشرف على مجلس تجار حتا، في الاجتماع الذي عقد في مقر الغرفة كيفية تنسيق الجهود وتسخير خبرات ومبادرات وموارد الغرفة لدعم المجلس، واستعرضت الخطط والمشاريع الاقتصادية الجديدة التي من شأنها تفعيل مشاركة المجلس في تطبيق الخطة الشاملة لتطوير حتا. وهناك عدد من الخطط المستقبلية التي سيطلقها المركز قريباً لتكون باكورة مسيرة التنمية بالمنطقة.

وأشار معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي إلى أن الغرف حريصة على تطبيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، التي تهدف إلى المحافظة على الزخم الاقتصادي وتحقيق الاستدامة في جميع مناطق دبي، وإشراك الكوادر الوطنية في دفع عجلتي الاقتصاد والتنمية قدماً بشكل فاعل ومؤثر، مؤكداً أن الخطة الشاملة لتطوير حتا المنبثقة من خطة دبي الحضرية 2040، خطوة مهمة في تسريع وتيرة نمو المنطقة وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال فيها.

وأشار إلى أن الغرفة تنسق مع مجلس تجار حتا لتحويل نموذج التنمية في حتا إلى نموذج يحتذى به في الخطط التنموية الشاملة، كاشفاً عن وجود عدد من الخطط المستقبلية التي سيطلقها المركز قريباً لتكون باكورة مسيرة التنمية المتجددة في منطقة حتا، ومجدداً التزام الغرف توفير كل الخبرات والأدوات التي تمكن أبناء حتا من تعزيز وتفعيل دورهم في مسيرة التنمية.

استراتيجيات

وبدوره قال مانع أحمد الكعبي، رئيس مجلس تجار حتا: «تنسيقنا مع غرفة تجارة دبي مستمر ودائم، إذ بدأنا بوضع خطط واستراتيجيات المرحلة المقبلة بما يسهم في تحقيق طموحات ورؤى إمارة دبي، وتعزيز مسيرة تحول حتا لمركزٍ جديدٍ للمشاريع التنموية الرائدة، التي يعمل عليها أبناء المنطقة ورواد الأعمال المواطنون».

وأضاف إن الاجتماع بحث تمكين الشباب المواطنين من رواد الأعمال، وتعزيز تنافسيتهم وقدرتهم على التميز والنجاح، والاستثمار في إمكاناتهم لمصلحة المسيرة التنموية، وتفعيل دور المجلس في التواصل بين رواد الأعمال والجهات الحكومية، مؤكداً أن التعاون والتنسيق مع غرف دبي مثمر وفعال لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة.

الجدير بالذكر أن «مجلس تجار حتا» اعتمد تشكيله أخيراً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسيكون له دور كبير في تطوير الحركة التجارية والاستثمارية والسياحية في المنطقة، وتحويلها إلى وجهة رائدة تستقطب المشاريع والخبرات وتشارك بشكل فاعل في منظومة التنمية الشاملة لإمارة دبي.

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