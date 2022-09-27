110 ندوات وجلسات نقاشية متخصصة خلال «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»

المصدر: دبي ـ البيان

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تشهد الدورة الـ24 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية 2022 تنظيم 110 ندوات وجلسات نقاشية متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين العالميين، على مدار أيام المعرض.

ودعت هيئة كهرباء ومياه دبي الأفراد والشركات لحضور الجلسات، للتعرف على أحدث الحلول والممارسات والتقنيات المبتكرة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والطاقة النظيفة والمتجددة والشبكات الذكية والمركبات الكهربائية والاستدامة وغيرها. ويمكن التسجيل لحضور الجلسات من خلال الموقع الإلكتروني https://www.wetex.ae/ar/get-involved

كما تتيح هيئة كهرباء ومياه دبي لجميع المهتمين من مختلف أنحاء العالم متابعة الجلسات النقاشية والندوات المتخصصة التي تنظمها الهيئة خلال فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من المعرض، بشكل مباشر على موقع «يوتيوب» عبر الرابط https://www.youtube.com/channel/UCdUC-d0Tp-quQDIFqlqrCHg/live، وكذلك عبر الصفحات الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.

خدمات

ويوفر «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2022» خدمة لقاءات الأعمال (B2B) وخدمة الاجتماعات بين الشركات والجهات الحكومية (B2G). وتعد لقاءات الأعمال وخدمة الاجتماعات بين الشركات والجهات الحكومية فرصة مثالية للعارضين لتوسيع أعمالهم وترسيخ علاقات تجارية متميّزة، والوصول إلى متعاملين جدد وبحث فرص التعاون مع شركاء محتملين. ويوفر المعرض بيئة تفاعلية لعقد لقاءات الأعمال واللقاءات مع القطاع الحكومي، لمساعدة المشاركين على إبرام الصفقات وبناء الشراكات، إضافة إلى استكشاف الأسواق المحلية والإقليمية من خلال المؤسسات الحكومية والخاصة.

يمكن للعارضين حجز لقاءات الأعمال (B2B) من خلال الرابط https://webdojo.dewa.gov.ae/ar/whyExhibit/BookExhibitorB2BMeetin

كما يمكن حجز الاجتماعات بين الشركات والقطاع الحكومي (B2G) من خلال الرابط https://webdojo.dewa.gov.ae/ar/b2g/bookb2gmeeting

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