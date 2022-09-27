«أراضي عجمان» تنظم جلسة عصف ذهني لاستشراف مستقبل القطاع العقاري

المصدر: عجمان - البيان

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نظمت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان جلسة عصف ذهني لاستشراف المستقبل العقاري، وذلك في فندق راديسون بلو، شارك فيها شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية وعدد من المسؤولين والموظفين في الدائرة، وذلك للخروج بمجموعة من الأفكار والحلول المبتكرة التي من شأنها دعم وتسريع وتيرة التنمية العقارية في الإمارة.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن الدائرة تسعى إلى وضع منهجية منظمة لاستشراف المستقبل العقاري في إمارة عجمان بالارتكاز على أدوات وأساليب عصرية منبثقة من استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل الرامية إلى بناء دولة لديها الرؤية والمرونة والمبادرة والقدرة الاستباقية الناجحة والمستدامة، وأكد أن عجمان في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، نجحت في وضع خارطة طريق شاملة لتحقيق مستقبل أفضل ولتعزيز مكتسباتها في المجالات كافة، لا سيما المجال العقاري الذي يشهد طفرة نوعية ويحقق أرقاماً إيجابية.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن المستقبل العقاري في عجمان مرهون بمدى التزام شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية وجميع العاملين في هذا القطاع باللوائح والقوانين التي وضعتها الحكومة، مع ضرورة استحداث أساليب وأنماط جديدة لتنظيم السوق العقاري والنهوض به من خلال الارتقاء بكفاءة وأداء جميع الناشطين فيه، وذلك لما له من تأثير مباشر وأهمية في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للإمارة، وأكد حرص الدائرة على تنظيم لقاءات دورية مع شركائها الاستراتيجيين وعقد جلسات عصف ذهني وتبني الأفكار والمبادرات المبتكرة المستخلصة منها.

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